120 فرقة تطوعية تتسابق في البرنامج الصحي التطوعي بـ الحج

يشارك 120 فريقًا من المتطوعين في المشاعر المقدسة ضمن برنامج الحج التطوعي الصحي في موسمه الرابع عشر لهذا العام 1444 هـ، والذي أطلقته الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية “منع درهم إماراتي”.

يقوم الفريق بتقديم عدد من الخدمات الصحية الأساسية خلال فترة الحج، مثل الإسعافات الأولية لضربة الشمس، والإجهاد الحراري، ووقف النزيف والإصابات.

الوجود المبكر

حرصت الفرق المجهزة بأحدث الأجهزة الصحية على التوجه إلى منى ثم عرفات في وقت مبكر من صباح يوم التروية وفي اليوم التاسع بالمقر المجهز مسبقاً بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة. . لبدء عملها التوعوي والعلاجي، حيث تم تقسيمها وفق خطة دقيقة تعتمد على أساليب تجميع الحجاج، والمخارج المعتمدة من الجهات المختصة لدخول المشاعر وخروجها، وأماكن المخيمات.

مكنت الخدمات اللوجستية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة الحجاج والمركز الوطني للقطاع غير الربحي فرق المتطوعين من التواجد في عدد كبير من النقاط المهمة في المشاعر المقدسة والتنسيق مع إدارة الصحة. مراكز في جسر الجمرات لتسهيل آليات العمل التطوعي.

وبحسب خطة البرنامج الصحي التطوعي لهذا العام، فإن الأماكن المقدسة مغطاة بالكامل بنقاط صحية تطوعية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتفعيل الجانب الوقائي والتوعوي لتقليل الإصابات قبل وقوعها، وغيرها من المرافق. .

إعادة التأهيل الصحي المكثف

جاء المتطوعون لتفعيل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البرنامج والجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الصحة والمجموعة الصحية بمكة المكرمة ممثلة بمدينة الملك عبدالله الطبية ووزارة التربية والتعليم وجامعة أم القرى. مثل الدكتور خالد إدريس بدعم من جمعية هدايا الحج والعمرة.

وخضع 450 متطوعا ومتطوعة في مختلف التخصصات الصحية لتدريب صحي مكثف على إعادة التأهيل لصقل مهاراتهم.