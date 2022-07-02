سبب وفاة الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي في العراق، أعلنت وسائل الاعلام العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التابعة لها عن وفاة الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي صباح يوم أمس الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو في مدينة بغداد العراقية، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الخبر، فأثر هذا الخبر المفجع على جميع الشعب العراقي وعبروا بالحزن وطلبوا الرحمة والمغفرة لهم، ومن خلال الموقع سنوضح لكم سبب وفاة الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي في العراق.

سبب وفاة الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي في العراق

وضحت مصادر صحفية تابعة للمحافظات العراقية أن السبب في وفاة الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي في العراق هو تعرضهما لحداث سير صباح يوم أمس الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو للعام 2022، وأدى هذا الحادث الى وفاتهما على الفور، وعبر الكثير من المتابعين ومن محبين الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي حزنهما على وفاتهم المفاجئة وقاموا بطلب الرحمة والمغفرة لهم من الله عز وجل.

الشاعر زيد السومري ويكيبيديا

يعتبر الشاعر زيد السومري من الشعراء الذين لهم شهرة كبيرة في مدينة العراق، وايضا له شهرة واسعة في العالم الإسلامي ككل، حيث ساهم في العديد من الإنجازات حتى أصبح واحدا من الشعراء المحبوبين في العالم، هذا ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، وتوفي الشاعر زيد السومري أمس الجمعة في حادث مروع في طريق الصحراوي، وحضر جنازته أعداد كبيرة من محبيه ومتابعيه في مدينة بغداد، وتمت مواراته الثرى في مقابر العائلة، نطلب الرحمة له من الله ولأهله الصبر على مصابهم الجلل.

الشاعر علي مهدي ويكيبيديا

ولد الشاعر علي مهدي في العام 1985 ويبلغ الان من عمره السابعة والثلاثون عاما، و يعتبر الشاعر علي مهدي من أبرز الشراء في مدينة العراق، ساهم في العديد من الإنجازات المهمة والتطبيقات التي قام بنشرها في مدينة العراق هذا ما جعل له جماهيرية كبيرة في العراق واستطاع من خلالها الحصول على الشهرة والشعبية الكبيرة في هذا الوقت، وتم الإعلان يوم أمس عن وفاته برفقة الشاعر زيد السومري بعد تعرضهما لحادث سير مفجع أدى الى وفاتهما على الفور.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا الذي عرضنا لكم فيه سبب وفاة الشاعرين زيد السومري وعلي مهدي في العراق، وتحدثنا عن الشاعر علي مهدي والشاعر زيد السومري ويكيبيديا.