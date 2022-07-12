125 بابًا مهيئة لاستقبال المتعجلين من الحجاج

أعدت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الميدانية والخدمات وإنجاز حماية البيئة ممثلة بإدارة أبواب المسجد الحرام 125 فصلاً لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن المتعجل خلال موسم حج هذا العام 1444. آه.

نظام متكامل

وقال مدير إدارة أبواب المسجد الحرام فهد بن شراز المالكي، إن الدائرة خصصت 600 موظف مؤهل علميا وعمليا لإيجاد (125) باب لخدمة الحجاج داخليا.

وأضاف المالكي أن الإدارة قامت منذ بداية الموسم برسم الخطط وزيادة الاستعداد لاستقبال الحجاج وسط نظام من الإجراءات والمتطلبات المدروسة سابقاً.

مهام الإدارة

وأشار إلى أن مهام التعامل مع الأبواب تتنوع بين إرشاد أبناء الرعية إلى أماكن المصليات، ودعم رجال الأمن في تحويل واتجاه أبناء الرعية عند امتلاء المصليات، بالإضافة إلى تحقيق حركة سلسة عند الذهاب. الدخول والخروج. مشيرا إلى أن هناك أبواب مزودة بإشارات ضوئية وألواح إرشادية تضيء باللون الأخضر عند امتلاء المصليات، ووجود أماكن شاغرة داخل المسجد الكبير، وتضيء باللون الأحمر عند الوصول إلى السعة، وعدم دخول المسجد الكبير. المسجد في الوقت الذي يغادر فيه المصلون بعد الصلاة مباشرة، لتجنب الاختناقات المرورية والازدحام.