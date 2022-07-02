13 شرطًا للتقديم في كلية الملك فهد الأمينة

أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، في وقت سابق، فتح باب قبول خريجي الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي، للالتحاق بدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية N ° (66) في كلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية. .

متطلبات القبول

أن يكون المتقدم سعودي الأصل ومن أصل سعودي، ويستثنى من صفة الأصل من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لائقا طبيا وخاليا من الأمراض المعدية والعيوب الجسدية والعقلية.

– أن يكون الطول متناسبًا مع الوزن وفقًا لمعايير طبية، ولا يقبل أي فحص طبي إلا بصدور اللجنة الطبية.

يجب أن يكون لديك شهادة الثانوية العامة (طبيعية، قانونية) أو نظام الدورة (طبيعي، بشري).

أن يكون خريج المدرسة الثانوية للعام الدراسي الحالي (يوم عادي)، ولا يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

شهادات التعليم الثانوي الصادرة من خارج المملكة يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

أن لا يقل المعدل التراكمي عن (80٪) في المؤهل الثانوي.

ألا يقل سن البكالوريوس في بداية العام الدراسي حسب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة وحاصل على درجة لا تقل عن (70٪).

ألا يكون قد طُرد من مدرسة عسكرية أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبي.

اجتياز الامتحان الطبي والمقابلة الشخصية والقدرات البدنية وجميع الاختبارات المقررة لتمييز المتقدمين.

كيفية التقديم

يبدأ التطبيق من يوم السبت 3/12/1444 هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8/12/1444 هـ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).