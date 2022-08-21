13 يومًا ويرحل الصيف اللاهب

توقع مقدم حلقة تقويمية على قناة العربية الدكتور خالد الزقاق انتهاء موسم الصيف الحار خلال 13 يوما تزامنا مع استمرار موسم سهيل.

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– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 21 أغسطس 2022

نهاية الصيف الحار.

وسبق أن أعلن الزقاق أن موسم سهيل هو الحد الفاصل بين الحر الشديد والحرارة المعتدلة، ومدته 52 يوما، مشيرا إلى أن الموسم ينقسم إلى أربع نجوم، أولها العطلة لأنه يصادف نهاية المطاف. من الحرارة، والأخيرة نقية لأن كل مواسم الحرارة فيها، حيث يبدأ الغلاف الجوي في التحسن. .

وتابع تدوم أول ناحوم سهيل لمدة 13 يومًا، وخلال هذه الفترة يستعد الجو للانتقال من مرحلة الحرارة الحارقة إلى مرحلة الحرارة المعتدلة، لافتًا إلى أنه بعد 52 يومًا سنعيش أجمل وأجمل وأروع ما في العالم. السنة مع ما يسمى بالوسم.