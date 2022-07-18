133 خدمة إلكترونية عبر “ناجز” السعودي.. ومليون مستفِيْد فِيْ 2022

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عَنّْ تطبيق Nager الإلكتروني الذي أطلقته وزارة العدل فِيْ المملكة العربية السعودية.

يوفر تطبيق Najiz.sa العديد من الخدمات، بما فِيْ ذلك الأحوال الشخصية والوكالات والخدمات للمحامين، وهُو متاح لكل من أنظمة Android و iPhone.

خدمات تطبيق نجيز

يوفر تطبيق وبوابة نجيز جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل السعودية، ويسمح للمستفِيْدين بتقديم طلبات تسجيل بيانات الوكالة لإصدارها، والاستعلام عَنّْ الخدمات.

وأعلنت وزارة العدل السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن مدة صلاحية الوكالة قد تم رفعها لمدة عام واحد، ويمكن للراغبين فِيْ الحصول على الوكالة التسجيل لمرة واحدة للحصول على جميع خدمات نجيز.

وأوضحت وزارة العدل عددًا من الخدمات التي تقدمها عبر بوابة نجيز للمستفِيْدين، مشيرة إلَّى أنه تم تقديم الخدمات إلَّى مليون مستفِيْد خلال العام الحالي حتى الآن من خلال تطبيق نجيز.

21 خدمة جديدة على تطبيق نجيز

وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق 21 خدمة جديدة على تطبيق نجيز لتسهِيْل استكَمْال الإجراءات، ومن بين هذه الخدمات الجديدة كتاب العدل المتنقل وتنزيل سند الحكَمْ والتحقق من سند الحكَمْ والاستعلام عَنّْ طلبات التنفِيْذ.

وكانت أكثر الخدمات استخداماً فِيْ التطبيق هِيْ الاستعلام عَنّْ القضايا، والاستعلام عَنّْ العقارات، وحجز مَوعِد مع جهة قضائية، والتحقق من الحالة الاجتماعية.

مميزات تطبيق وبوابة نجيز

ويتميز التطبيق بحسب معطيات وزارة العدل السعودية بإمكانية الحصول على الخدمات من خلال تسجيل لمرة واحدة، والذي يغني المستفِيْدين من زيارة المقر القضائي.

ساهم تطبيق وبوابة Najiz.sa فِيْ تسهِيْل خدمات الوزارة من خلال رقمنة وتسهِيْل الخدمات للعملاء وتحقيق مبدأ العدالة الكاملة لهم.

ما هُو تطبيق وبوابة نجيز

تطبيق وبوابة Najiz.sa عبارة عَنّْ منصة رقمية إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية لتسهِيْل وإنجاز المعاملات، ويقدم خدمات المحاكَمْ فِيْ 177 محكَمْة ابتدائية فِيْ المملكة العربية السعودية لتوحيد الإجراءات القضائية فِيْها.

وتقدم 133 خدمة إلكترونية، مقسمة إلَّى 26 خدمة تنفِيْذية، و 8 خدمات وكالات وإعلانات، و 17 خدمة ترخيص، و 4 خدمات أعمال، و 29 خدمة قضائية، وخدمات أخرى، بما فِيْ ذلك 28 خدمة للقضايا الاجتماعية.

ميزات ناجيز

لا يحتاج مستخدمو تطبيق نجيز الآن إلَّى الذهاب إلَّى المحكَمْة فِيْ المملكة لتجديد أو إصدار توكيل كَمْا هُو متاح من خلال تطبيق ناجز ومسجل عَنّْدما لا يكون لديك توكيل سابق.

خطوات تسجيل الوكالة عبر تطبيق ناجيز

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال

– تسجيل الدخول إلَّى وكالة نجيز من خلال الرقم القومي

– سجل بياناتك

– تسجيل الدخول إلَّى وكالات الاستفسار

– ظهُور جميع الجهات التي تم تنفِيْذها من قبل

– معرفة حالة الوكالة إذا كانت الوكالة لا تزال سارية المفعول أم لا.

كَيْفَِيْة إلغاء الوكالة الإلكترونية

يمكن إنهاء التوكيل من خلال بوابة نجيز ولا يمكن حذفه نهائياً من النظام الإلكتروني. يتم حل التوكيل الرسمي الصادر بموجب التوكيل السابق عَنّْد انتهاء التوكيل الأصلي.