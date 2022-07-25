142 ألف مستفيد من مبادرات أجياد الدعوية بالحج

– عدد المستفيدين من المبادرات الترويجية التي قدمتها جمعية أجياد للدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ. أكثر من 142 ألف حاج يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف دول العالم.

خدمات أجياد

كما رافق المبادرات توزيع مصحف مترجم إلى أكثر من 27 لغة عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات الإلكترونية من إنتاج مقاطع فيديو توعوية للضغط عبر مشروع المقتون، والتي فاقت عدد المقاطع التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي حصدت أكثر من 28 مليون مشاهدة، وتم توزيع آلاف الهدايا على ضيوف الرحمن منها (سجادة فاخرة، مسبحة إلكترونية، منديل، أكياس ماء ومظلة)، وتوزيع كتيبات دينية عن الشعائر. الحج والعمرة مترجمة بمشاركة متطوعين ومتطوعات. كما أطلقت الجمعية العديد من الفرص التطوعية عبر المنصة التطوعية الرسمية.

توعية ضيف الرحمن

قبل بدء موسم حج هذا العام، أبرمت جمعية أجياد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تقديم برامج الحج لتثقيف الحجاج مع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة للحج من خلال رؤية 2030.

جدير بالذكر أن جمعية أجياد للدفاع هي جمعية متخصصة في توعية الحجاج والمعتمرين والفنانين في منطقة الحرم المكي، من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج الدعوية والمؤتمرات الإيمانية والمتطوعين والمتطوعين. مبادرات اجتماعية يستفيد منها ملايين الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم من المواطنين والجاليات.