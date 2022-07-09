15 ألف هدية احتفاءً بضيوف الرحمن أثناء أداء طواف الإفاضة

استقبلت وكالة الخدمة الاجتماعية والمتطوعين ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية حجاج بيت الله الحرام لتنفيذ طواف الإفاضة بـ15 ألف هدية، وكانت خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر بعنوان “الجودة والريادة في الإدارة الجيدة، والتميز في الرعاية والكرم في الأعمال الخيرية”.

الهدايا والورود

وأشار مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، جنادي بن علي مدخلي، إلى أن الهدايا شملت ورود وياسمين وسجاد ومباخر وحلويات، بمشاركة نائب المدير العام محمد بن مشهور المنيمي ومشعل بن. عمرو الجعيد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، ومع المراقبة المستمرة من قبل نائب الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية. المهندس أمجد الحازمي سعياً منه لبذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات الحكام.

من جانبهم أعرب الحجاج في حديث معهم عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لكل الخدمات الجليلة والتسهيلات الجليلة التي تم تقديمها، سائلين الله أن يجازي قادة هذا البلد خير الجزاء على كل ما يقدمونه من أجل. خدمة ضيوف الرحمن والإسلام والمسلمين.