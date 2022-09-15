15 تريليون دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

أكد متحدثون داخل بيزنس فِيْ نسختها الثانية أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي قدر بنحو 65 مليار دولار فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلَّى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأشار المتحدثون فِيْ جلسة “الاستثمار فِيْ الذكاء الاصطناعي من الشركات الناشئة إلَّى الشركات التعاونية”، التي عقدت اليوم كجزء من أعمال القمة، إلَّى أهمية تعاون الشركات الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات ومواكبة النمو العالمي فِيْ هذا المجال، بالإضافة إلَّى كَيْفَِيْة ضمان استفادة الناس والمدن والنظم البيئية والمجتمعات من الاستثمار فِيْ الذكاء الاصطناعي.

العضو المنتدب والرئيس الفخري العالمي لمجموعة بوسطن للاستثمار الدكتور هانز بول ومؤسس Emaar One.com محمد العبار ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام فِيْ صندوق الاستثمارات العامة شهد العطار. وشارك فِيْ الدورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

فِيْ حلقة نقاشية حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أعلن الرئيس التنفِيْذي لشركة الاتصالات السعودية م. وأوضح العليان الوتيد أن الذكاء الاصطناعي ساعد فِيْ تحسين مستوى اتخاذ القرار المناسب على مستوى الشركة واستثماراتها، والعمل بشكل أفضل فِيْ تقديم منتجات الشركة من خلال توظيف التكنولوجيا والمواهب والمهارات لتحقيق أهدافها.

وأوضح الوتد أن الأطر التشريعية الحالية فِيْ المملكة العربية السعودية تواكب المجال التكنولوجي الذي يتطور بشكل كبير وسريع، وهذا دعم كبير للغاية لسلاسل القيمة المختلفة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتكون رائدة. على المستوى العالمي.