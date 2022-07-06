151 عنصرًا في الترحيل الطبي لخدمة الحجاج

يعد برنامج الإعادة الطبية للحج إلى الوطن في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أول انطلاق لخدمة الطوارئ التي تقدمها الهيئة، ممثلة بفرقها البرية والجوية، لرعاية الحجاج.

مهام التقوية الطبية

قال قائد فريق النقل الطبي بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز المروان، إنه تم توزيع 11 منسقاً من منسقي موظفي الهيئة مع الجهات المناظرة (الدفاع المدني – الأمن العام وموحد 911) لتسهيل مهام فرق الطوارئ مع غيرها. القطاعات والتعاون المشترك للوصول بسرعة للمصابين والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد في نقل المصاب لأقرب مقدم خدمة طبية شاملة، كما طورت الهيئة الجانب الفني في غرفة العمليات لتحقيق أعلى مستوى. معدل سرعة الاستجابة، ويعملون في 3 فترات لمدة 24 ساعة في اليوم.

مراحل إخطار الهلال الأحمر

وأوضح المروان أن الاتصال يمر بمرحلتين، الأولى إدارية، لتوثيق معلومات المتصل وتحديد الموقع الدقيق، وتمرير الاتصال إلى المرحلة الطبية الأخرى حول نوع الحالة وعدد الجرحى وعدد المصابين. المرضى. التاريخ. أسرع وسيلة ممكنة لتقديم خدمة إسعاف الطوارئ للحجاج. تم تعيين الموظفين لتتبع الاتصالات للتنسيق بين طواقم الإسعاف والمصابين. يتولى النقل الطبي مهامه بإعطاء تعليمات الطوارئ لفرق الإسعاف حتى وصول المصاب إلى المنشأة الصحية.

وأضاف المروان أن توأمة العمل بين عمليات النقل الطبي للحج والإسعاف الجوي في غرفة مشتركة يسهل الوصول السريع للجرحى ومراقبة حالتهم الصحية في المراكز الطبية. في منى ومزدلفة وعرفات والعاصمة المقدسة. سلطة طلب الإسعاف الجوي لحالات الطوارئ.

جهود الهلال الأحمر

تقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع طاقاتها البشرية والميكانيكية لضيوف الله والحجاج. – توفير الراحة لهم أثناء أدائهم مناسكهم، وحكمًا من مسؤوليات الهيئة المنوطة بها في تقديم خدمات الطوارئ الطبية في المملكة، وكونها من أبرز أنظمة الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج السنوي. وقد سعت للعمل بجد لتقديم خدمات الطوارئ، وتميز الخدمة وجودتها، والتواصل مع الجهات المختصة بما يساهم في تحسين سلامة الحجاج من وصولهم إلى الوطن إلى مغادرتهم الآمنة إلى بلادهم. . بعد انتهاء مناسك الحج.