159 ألف طن تبريد لتنقية هواء المسجد الحرام

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطهير التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات في اليوم وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل نقله إلى المنزل القديم، من خلال مكيفات خاصة تغذي النظام. المسجد الحرام بهواء نقي مع تنقية الهواء من الجراثيم بنسبة (100٪). مسجد كبير بهواء بارد.

يستهلك نظام التبريد طاقة تصل إلى 159 ألف طن من التبريد، ويصنف ضمن أكبر أنظمة التبريد في العالم، حيث يضخ طاقته من خلال محطتين رئيسيتين، وهما الأكبر في العالم محطة كداي ومحطة الشامية. تقدر الطاقة التي ينتجها مصنع الشامية بـ 120 ألف طن تبريد ويبعد 900 متر عن المسجد الكبير، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة أجياد 39 ألف طن تبريد وتقع على بعد 500 متر.

ثلاجات الجامع الكبير

تقوم المبردات الموجودة في المحطتين بتبريد المياه إلى ما بين (4) و (5) درجات مئوية وضخها عبر الأنابيب إلى المسجد الحرام وعلى وحدات مناولة الهواء في غرف المحركات. حيث تتم عملية التبادل الحراري، ثم يتم دفع الهواء النقي البارد إلى جميع أنحاء المسجد الحرام، وقد قامت وكالة إدارة المرافق الفنية والتشغيلية والصيانة التابعة للرئاسة في الحرمين الشريفين بتجديد وتطوير وحدات مناولة الهواء.، واستبدال جميع المبادلات الحرارية بأخرى جديدة، بالإضافة إلى تغيير جميع الفلاتر لتنقية الهواء بشكل دوري.

يتم تنقية الهواء من خلال وحدات معالجة الهواء بعد إزالة الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام ويتم ذلك على عدة مراحل من خلال فلاتر فعالة وتقنية فلترة عالية مما يمنع مرور جزيئات الغبار والجزيئات الصغيرة إلى داخل المسجد الحرام. هواء. بيئة مكيفة، ثم يتم تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية التي تقتل البكتيريا والجراثيم، بحيث يكون الهواء في مصليات المسجد الحرام خاليًا من الجراثيم والفيروسات.

السعودية للتشغيل والصيانة

تشرف رئاسة الحرمين الشريفين على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة، حيث يقوم عدد كبير من المهندسين والفنيين السعوديين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالتحكم في درجات الحرارة والحفاظ على مستويات الرطوبة المطلوبة وتوفير التتبع. حول الوضع التشغيلي على مدار اليوم، يعمل الفنيون على موازنة الهواء في مناطق مختلفة من الحرم المكي، اعتمادًا على عدد وكثافة الزوار ؛ وهذا يساهم في الحفاظ على مستوى الراحة الحرارية مع الكفاءة المثلى للطاقة في الاستهلاك، والإشراف على أوامر الصيانة حسب ال والتعليمات الفنية الصحيحة، وفق نظام عمل متكامل، مع مراعاة إرشادات السلامة والحماية. تأكد من تقديم أفضل الخدمات.