16 مليار درهم مكاسب الأسْهُمْ المحلية الإماراتية فِيْ أسبوع

وعززت الأسواق المالية الإماراتية مكاسبها فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع، وارتفعت قيمتها السوقية بنحو 16 مليار درهم، وسط إقبال كبير على الأسْهُمْ المحلية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.633 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلَّى 2.649 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.088 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 560.8 مليار درهم للأسهم. مدرجة فِيْ سوق دبي المالي.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات أكثر من 8.19 مليار درهم من السيولة خلال الأسبوع، توزعت بواقع 6.6 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 1.58 مليار درهم فِيْ سوق دبي. وجرى تداول نحو 1.4 مليار سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 77.3 ألف صفقة.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي “فاديكس 15” خلال الأسبوع بنسبة 0.46٪ أو 45.2 نقطة ليغلق عَنّْد 9797.17 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام “فاجي” بنسبة 0.42٪، بما يعادل 41.35 نقطة، إلَّى أغلق عَنّْد 9،795.86 نقطة ودعم المكاسب ارتفاع المؤشر. قطاع المال 2.8٪، والسلع الاستهلاكية 1.43٪ والصناعة 0.18٪.

وتعزز أداء سوق أبوظبي المالي بارتفاع أسهم مثل “العالمية القابضة” 6.51٪، “الياه سات” 3.3٪، “مالتيبلاي” 7.11٪، “أغذية” 1.62٪، “أبو” 1.21٪، “أبو ظبي الإسلامي” 1.03٪، و “أبو ظبي” التجاري 0.33٪، و “موانئ أبوظبي” 0.2٪.

وتصدرت “إنترناشيونال القابضة” النشاط، حيث استقطبت 1.73 مليار درهم من السيولة، تلاها “أبوظبي الأولى” بـ 1.07 مليار درهم، و “مالتيبلاي”، حيث استقطبت صفقات بقيمة 605.07 مليون درهم.

وفِيْ سوق دبي المالي، بلغ المؤشر العام مستوى 3360.83 نقطة، وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 7.15٪، والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.42٪، والخدمات بنسبة 1.81٪. ومن حيث الأسْهُمْ، ارتفع سهم “بنك المشرق” 6.84٪، و “دبي الوطنية للتأمين” 2.12٪، و “الخليج للملاحة” 2.04٪، و “تكافل الإمارات” 0.83٪، و “تبريد” 0.35٪.