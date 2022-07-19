16.8% نموًا سنويًا.. مصرف الإمارات المركزي يعزز رصيده من الذهب

وارتفع رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلَّى 12.638 مليار درهم نهاية مارس الماضي.

وتعد هذه زيادة على أساس سنوي بنسبة 16.8٪، أي 1.82 مليار درهم، مقابل 10.817 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك المركزي، اليوم، أن رصيد البنك المركزي من المعدن الأصفر ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3٪، أي ما يعادل 162 مليون درهم، مقابل 12.476 مليار درهم فِيْ فبراير 2022.

وزاد رصيد البنك المركزي من الذهب بنسبة 6.1٪، أي ما يعادل 725 مليون درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 11.913 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022.

يشار إلَّى أن رصيد الذهب لدى البنك المركزي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 8.961 مليار درهم نهاية عام 2022، و 4.044 مليار درهم نهاية عام 2022، و 1.134 مليار درهم نهاية عام 2022. .

يعد الذهب من بين الأصول المختلفة التي يمتلكها البنك المركزي، بما فِيْ ذلك الأموال السائلة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فِيْ الإمارات إلَّى 4.2٪ فِيْ العام المقبل 2023، مقارنة بـ 3.3٪ فِيْ السابق.

وقدر البنك المركزي فِيْ تقريره السنوي لعام 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9٪ عام 2023 مقابل 3.3٪ فِيْ تقديراته السابقة. كَمْا توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5٪ فِيْ عام 2023، مقارنة بـ 3.4٪ فِيْ توقعاتها السابقة.

تشير التقديرات إلَّى أن الانتعاش الاقتصادي فِيْ الإمارات يكتسب زخماً مطرداً نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عَنّْ جائحة “كوفِيْد -19” وتداعياته.

توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4٪ فِيْ عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8٪ العام الماضي 2022.

وفقًا للبنك المركزي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلَّى 5.3٪ فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلَّى 4.3٪ فِيْ عام 2022 فِيْ ضوء الإنفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن ثقة الأعمال.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8٪ فِيْ عام 2022 بسبب الانتعاش المتوقع فِيْ الطلب العالمي، فضلاً عَنّْ تعافِيْ النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء أوبك.