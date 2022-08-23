17 مجمعًا مدرسيًا جديدًا في استقبال الدراسة بـ صبيا

أكملت إدارة التعليم بمحافظة صبيا استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ، وسط استعدادات كبيرة في مختلف النواحي التربوية والمدرسية.

17 مجمعا مدرسيا جديدا

وأوضح عثمان بن محمد المسمالي، مدير التعليم في صبيا، أن الإدارة استكملت استقبال وتشغيل 17 مجمعاً مدرسياً جديداً، وتوفير أثاث مكتبي جديد لـ 22 مدرسة، وتوفير 30300 مكتب وصيانتها، وتجهيز وصيانة 66 مختبراً مدرسياً، و 63 مركزاً لمصادر التعلم. وتأثيث 33 فصلاً لرياض الأطفال وتوزيع حوالي 12،500،000 ريال على ميزانية النظافة والتشغيل للمدارس.

وأضاف أن الإدارة استكملت أعمال صيانة وتشغيل المباني المدرسية، وتجديد وصيانة وسائل الأمن والحماية، وانجاز دورة تدريبية لـ 212 حارس مدرسة. افتتاح 19 روضة أطفال ونسبة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة 46.٪

31 برنامج تدريبي

وأوضح المسمالي أن إدارة تعليم صبيا أكملت خلال الفترة الماضية خطة التدريب الصيفي لشاغلي المناصب التعليمية لعام 2022 م من خلال منصة التدريب الصيفي بأكثر من 31 برنامجًا تضمنت 308 ساعات تدريب و 77 يومًا تدريبًا، تستهدف حوالي 1550. رجال ونساء. كما أنهى المعلمون اختتام برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي الصيفي 2022، والذي شارك فيه 64 طالبًا، بالإضافة إلى القيام بعدة رحلات ميدانية لمتابعة واستكمال متطلبات تشغيل مشاريع جديدة في صبيا والعيدابي وقطاعات – داير للتحقق من جاهزية المدارس.