17.5 مليار درهم.. قيمة الأسْهُمْ المملوكة لـ434 ألف مستثمرة إماراتية

وارتفعت قيمة الأسْهُمْ المملوكة للمستثمرات الإماراتيات فِيْ أسواق رأس المال المحلية فِيْ الإمارات إلَّى 17 مليارا و 513 مليونا و 765 ألف درهم.

وهذا يعكس التواجد القوي للمرأة الإماراتية فِيْ قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين فِيْ أسواق رأس المال الإماراتية.

وبحسب إحصائية نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) فِيْ بورصة أبو ظبي وسوق دبي المالي، فقد استحوذت المستثمرات الإماراتيات على حصة تعادل أكثر من 89.9٪ من إجمالي الأسْهُمْ المملوكة للنساء فِيْ السوقين، وهُو ما يعادل 19.465 مليار درهم.

بلغ عدد المستثمرة الإماراتيات فِيْ السوقين نحو 434.38 ألف مستثمرة، بنسبة تعادل 82.9٪ من إجمالي عدد المستثمرة فِيْ السوقين والبالغة 524،048 ألف مستثمرة، من بينهم 244،126 ألف فِيْ سوق أبوظبي و 279،922. فِيْ سوق دبي.

سوق أبو ظبي

بالتفصيل، كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة تداول المستثمرات الإماراتيات فِيْ السوق ارتفعت بنسبة 74.7٪ من يناير 2022 حتى منتصف أغسطس، لتصل إلَّى 34.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 19.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. . ٪ من إجمالي قيمة تجارة المرأة البالغة 38.4 مليار درهم مقابل 10.1٪ لبقية المستثمرين من الجنسيات الأخرى.

وأشار سوق أبوظبي إلَّى أن حجم تداول المستثمرات الإماراتيات فِيْ سوق أبوظبي بلغ قرابة 9 مليارات سهم منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس، بزيادة قدرها 42٪ مقارنة بـ 6.39 مليار سهم خلال نفس الفترة الماضية. وبلغت حصة المستثمرات الإماراتيات نحو 86.9٪ من إجمالي أحجام التداول للسيدات والبالغة 10.29 مليار درهم مقابل 13.1٪ لبقية المستثمرين من الجنسيات الأخرى.

وأشار سوق أبوظبي إلَّى أن عدد المستثمرات الإماراتيات فِيْ السوق ارتفع إلَّى 219.26 ألف حتى منتصف أغسطس، ما يمثل نحو 89.8٪ من إجمالي عدد المستثمرات فِيْ السوق والبالغ عددهن 244.126 ألف، مقابل حصة واحدة. حوالي 10.2٪ لباقي المستثمرات من الجنسيات الأخرى. .

أفاد سوق أبوظبي أن قيمة الأسْهُمْ المملوكة للمستثمرات الإماراتيات فِيْ سوق أبوظبي بلغت 3.96 مليار درهم حتى منتصف أغسطس، بزيادة قدرها 15.5٪ مقارنة بـ 3.43 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مع مواطنة إماراتية. ويشكل المستثمرون 84.7٪ من إجمالي الأسْهُمْ المملوكة للسيدات بقيمة 4.68 مليار درهم مقابل 15.3٪ لبقية المستثمرين من الجنسيات الأخرى.

سوق دبي

أعلن سوق دبي المالي أن قيمة الأسْهُمْ المملوكة للمستثمرات الإماراتيات فِيْ السوق بلغت 13.548 مليار درهم مقابل 4.139 مليار سهم بنهاية يوليو الماضي، من إجمالي قيمة الأسْهُمْ المملوكة للمستثمرات والبالغة 14.781. مليار درهم مقابل 4.549 مليار سهم، ما يعَنّْي أن حصة المستثمرات الإماراتيات تعادل أكثر من 91.6٪ من الإجمالي.

أفاد سوق دبي أن قيمة الأسْهُمْ المملوكة للمستثمرات الإماراتيات فِيْ السوق شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 9.577 مليار درهم فِيْ عام 2022، مقارنة بـ 7.35 مليار درهم فِيْ عام 2022، و 7.947 مليار درهم فِيْ عام 2022.

أشار سوق دبي إلَّى أن عدد المستثمرة الإماراتيات فِيْ السوق شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث وصل إلَّى 215،12 ألف مستثمرة فِيْ نهاية السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 193،255 ألف مستثمرة. مستثمرة بنهاية عام 2022، 192.162 ألف مستثمرة بنهاية عام 2022، و 191.659 ألف مستثمرة بنهاية عام 2022.

وتشكل المستثمرة الإماراتيات أكثر من 76.8٪ من إجمالي المستثمرات فِيْ سوق دبي المالي، حيث بلغ عددهن فِيْ نهاية السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 279،922 ألف مقابل 249.788 ألف فِيْ نهاية عام 2022، 248،074 ألف فِيْ نهاية عام 2022. نهاية عام 2022، و 247،244 ألف مستثمرة. فِيْ نهاية عام 2022.

وأشار سوق دبي المالي إلَّى أن عدد الموظفات فِيْ السوق يبلغ 82 موظفة، أكثر من 89٪ منهن أي 73 موظفة، تمثلهن إماراتيات من إجمالي 149 موظفة وموظفة يعملون فِيْ السوق.