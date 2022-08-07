18 شهراً من المفاوضات.. الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ

بعد 18 شهرًا من المفاوضات وليلة من المناقشات الماراثونية، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة يوم الأحد.

تمنح هذه الموافقة سيد البيت الأبيض نصرًا مؤقتًا، قبل أقل من 100 يوم من الانتخابات الحاسمة.

يوم الأحد، سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإشادة بالموافقة على خطته، قائلاً “لقد تطلب الأمر الكثير من التنازلات، وإنجاز الأشياء المهمة دائمًا تقريبًا. يحتاج مجلس النواب إلَّى تمرير الخطة فِيْ أسرع وقت ممكن، وأنا أتطلع إلَّى التوقيع على النص ليصبح قانونًا “.

الخطة التي تزيد قيمتها عَنّْ 430 مليار دولار، وافق عليها الديمقراطيون فقط، وستقدم الأسبوع المقبل إلَّى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليها بالتصويت النهائي قبل أن يوقعها الرئيس على القانون.

وقبل التصويت، أكد الزعيم الديمقراطي فِيْ مجلس الشيوخ تشاك شومر أن “الطريق طويلة وشاقة ومتعرجة”.

بعد المصادقة على النص فِيْ البرلمان، تصفِيْق فِيْ معسكر الديموقراطيين.

سيارات كهربائية

الخطة هِيْ أكبر استثمار مناخي فِيْ الولايات المتحدة، بقيمة 370 مليار دولار، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 فِيْ المائة بحلول عام 2030.

يأتي نتيجة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني للحزب الديمقراطي.

بموجب هذا الإصلاح، يحصل المواطن الأمريكي على حوالي 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية عَنّْدما يشتري سيارة كهربائية.

ويحصل على تغطية 30٪ عَنّْد تركيب الألواح الشمسية على سطحه.

يهدف المشروع أيضًا إلَّى تعزيز حماية الغابات فِيْ مواجهة الحرائق الشديدة التي تجتاح الغرب الأمريكي والتي يُعزى تكاثرها إلَّى ظاهرة الاحتباس الحراري.

كَمْا ستمنح إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا لمساعدتها على الانتقال فِيْ مجال الطاقة، وهُو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب، الذي وافق على دعم النص لعدم قدرته على التوصل إلَّى صفقة أفضل بعد ذلك. شهُور من المفاوضات.

وكان أعضاء المجلس قد شرعوا مساء اليوم فِيْ إجراء ماراثوني يسمى تصويت الراما، تم خلاله اقتراح عشرات التعديلات، تم التصويت على كل منها.

وهذا يمثل فرصة للمعارضة الجمهُورية، التي تعتبر خطة بايدن مكلفة للغاية، ولليسار الديمقراطي، الذي يريد خطة أكثر طموحًا، لتقديم الشكاوى.

اقترح السناتور اليساري المؤثر بيرني ساندرز بين عشية وضحاها عدة تعديلات تهدف إلَّى تعزيز الجزء الاجتماعي من النص، والذي تم تقليصه بشكل كبير فِيْ الأشهر الأخيرة.

يعترف النص باستثمارات بقيمة 64 مليار دولار فِيْ الصحة وتخفِيْض تدريجي فِيْ أسعار بعض الأدوية، والتي يمكن أن تصل إلَّى عشرة أضعاف التكلفة فِيْ البلدان الغنية الأخرى.

وقال ساندرز من القاعة العامة “ملايين المتقاعدين سيواصلون معاناتهم مع أسنانهم ولن يحصلوا على أطقم الأسنان أو المعينات السمعية أو النظارات الطبية التي يستحقونها.”

بالإضافة إلَّى الاستثمارات الضخمة، يهدف مشروع القانون إلَّى تقليص العجز العام بفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 فِيْ المائة كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار. ويهدف إلَّى منع بعض الشركات الكبيرة من استخدام الثغرات الضريبية التي سمحت لها حتى الآن بدفع أقل بكثير من المعدل النظري.

وتشير التقديرات إلَّى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر عائدات تزيد عَنّْ 258 مليار دولار للإدارة الفِيْدرالية الأمريكية على مدى السنوات العشر القادمة.