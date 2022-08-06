18 طالب من عائلة واحدة في قرية بسوهاج حصلوا على أكثر من 90% في الثانوية العامة

تشهد قرية جهينة بمحافظة سوهاج أفراحًا هائلة خلال الفترة الحالية، بعد نتائج الثانوية العامة 2022، ونجاح 18 طالبًا وطالبة من أسرة واحدة.
18 طالب وطالبة من عائلة واحدة في قرية بسوهاج أكثر من 90٪
نشر أحد أفراد عائلة أبو خبر أسماء 18 طالبًا وطالبة حصلوا على أكثر من 90٪ في نتائج الثانوية العامة 2022.
واسماء 18 طالبا من عائلة واحدة في قرية بسوهاج فوق 90٪ في الثانوية العامة الان نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي
-
محمد عصام أبو خبر 92.63 في المئة
-
عبدالله محمد السيد ابو خبر 94.63 بالمئة
-
محمد معروف ابو خبر 88.5
-
بهاء جمال ابو خبر 94.63 بالمئة
-
محمد السيد ابو خبر 93.90٪
-
محمد احمد محمود ابو خبر 95٪
-
محمد نبيل ابو خبر 92.7٪
-
احمد رزق شلبى ابو خبر 93٪
-
محمد السيد شلبى ابو خبر 93
-
محمود عوض أبو خبر 70
-
سامية محمد فؤاد أبو خبر 86،90
-
سارة مكرم ابو خبر 86٪
-
سالي عصمت أبو خبر 91٪
-
سمر عصام أبو خبر 93.17٪
-
رحمة صبري ابو خبر 83
-
سهيل سراج أبو خبر 75
-
رحمة صبري أبو خبر 86.
-
إيمان عادل التوني أبو خبر 94
- نانسي محمد أبو خبر 93٪.
- لحام شعبان أبو خبر 75٪
- احمد عصام ابو خبر 90٪
- داليا ابو خبر 92٪
- محمد احمد ابو خبر 94٪
- محمد جمال السيد ابو خبر 94٪
- رانيا ابو خبر 94٪
- عبدالله محمد السيد ابو خبر 94٪