18 طالب من عائلة واحدة في قرية بسوهاج حصلوا على أكثر من 90% في الثانوية العامة

تشهد قرية جهينة بمحافظة سوهاج أفراحًا هائلة خلال الفترة الحالية، بعد نتائج الثانوية العامة 2022، ونجاح 18 طالبًا وطالبة من أسرة واحدة.

18 طالب وطالبة من عائلة واحدة في قرية بسوهاج أكثر من 90٪

نشر أحد أفراد عائلة أبو خبر أسماء 18 طالبًا وطالبة حصلوا على أكثر من 90٪ في نتائج الثانوية العامة 2022.

واسماء 18 طالبا من عائلة واحدة في قرية بسوهاج فوق 90٪ في الثانوية العامة الان نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي