18 مهنة يُمنع توظيف غير المواطنين بها

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن مهنة الموارد البشرية من المهن التي يحظر توظيف غير المواطنين فيها.

قائمة أنظمة العمل

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملاحقها مجموعة الوظائف التي يحظر تشغيل غير المواطنين فيها. تضمنت القائمة المهن التالية

مدير أول للموارد البشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون العمل والتوظيف، مدير شؤون الموظفين، أخصائي شؤون الموظفين، كاتب شؤون الموظفين، كاتب التوظيف، كاتب شؤون الموظفين، كاتب الوقت، كاتب الاستقبال العام، كاتب استقبال الفندق، موظف استقبال المرضى، كاتب الشكاوى ؛ أمين صندوق، حارس أمن خاص، مقامر، ناسخ مفتاح أو مصلح، وكيل جمارك.

تسلط اللائحة الضوء على

وأكدت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل على عدم تكليف غير المواطنين بأي من مهام هذه الوظائف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.