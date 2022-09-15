18.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج فِيْ 7 أشهر

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلَّى يوليو 2022 بمقدار 22.6 مليون دولار.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 نحو 18.72 مليار دولار (مقارنة بنحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

فِيْ يوليو 2022، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 2.38 مليار دولار (مقارنة بنحو 2.79 مليار دولار فِيْ يوليو 2022).

وفِيْ سياق آخر، قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2022/2022 ارتفعت لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، بمعدل نمو 1.6 فِيْ المائة، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2022.

وأضاف المركزي أنه خلال الفترة من أبريل إلَّى يونيو 2022، زادت التحويلات بنسبة 3.0٪ لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة.

كَمْا زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرًا خلال الفترة من يوليو إلَّى مايو 2022/2022، حيث بلغت حوالي 29.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بنحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة من يوليو إلَّى يوليو. مايو / مايو 2022/2022.

بينما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2022.

والاثنين الماضي، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، أن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 12.4٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

وقالت الوكالة فِيْ بيان لها إن عجز الميزان التجاري بلغ 3.21 مليار دولار فِيْ يونيو مقابل 3.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة الصادرات سجلت تراجعا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي فِيْ يونيو حزيران لتصل إلَّى 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار فِيْ العام السابق.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7٪ لتصل إلَّى 6.96 مليار دولار فِيْ يونيو مقابل 7.54 مليار دولار قبل عام.