180 ثانية كافِيْة لإصدار سجل تجاري فِيْ السعودية

وكشفت أن إجمالي السجلات التجارية الموجودة لنشاط البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بلغ 14،842 سجلاً تجارياً.

وأوضحت الوزارة أن الوقت المستغرق لإتمام إصدار السجل التجاري يصل إلَّى 180 ثانية من بداية تقديم الطلب حتى إصداره للمؤسسات الفردية.

ولفتت إلَّى أن الوزارة عملت على تسهِيْل استخراج السجلات دون الحاجة إلَّى ة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري فوراً إلكترونياً، ومعتمد من الموظف المختص، بحسب ما أوردته صحيفة “الاقتصادية”.

دعت وزارة التجارة كافة مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من عملية تقديم تفاصيل بيانات السجل التجاري للشركات والمؤسسات مجاناً عبر بوابة “واثق” لدعم الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات. إلكترونيًا ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيز المبادرات لتحفِيْز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي فِيْ المملكة، بالإضافة إلَّى تمكين القطاع الخاص، ورفع موثوقية التفاعل الإلكتروني بين المنشآت، والمساهمة فِيْ نمو الأعمال، وتوفِيْر فرص جديدة للشركات فِيْ مختلف القطاعات.