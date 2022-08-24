181 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية.. هل نجحت العقوبات ضد موسكو

ستة أشهر مضت على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية “حوالي 181 يومًا”، والتي فرضت خلالها أوروبا وأمريكا عقوبات على موسكو، فهل نجحت فِيْ ردع موسكو

ورغم العقوبات المفروضة على روسيا، ارتفع الروبل اليوم بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار، عَنّْد 59.82 روبل للدولار، وانخفض 0.2٪ إلَّى 59.69 مقابل اليورو.

منذ بداية العام حتى الآن، أصبح الروبل العملة الأفضل أداءً فِيْ العالم، نتيجة قيود رأس المال التي فرضتها روسيا، بعد أن أطلقت ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

مر الروبل بالكثير من التقلبات منذ بداية حرب أوكرانيا، والتي شهدت وصوله إلَّى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 للدولار فِيْ بورصة موسكو فِيْ مارس، ثم ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ 7 سنوات عَنّْد 50.01 فِيْ يونيو.

تجنب الاقتصاد الروسي الانهِيْار الذي توقعه الكثيرون، حيث خفف ارتفاع أسعار تصدير النفط من تأثير العقوبات الغربية، وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية الآن انكَمْاشًا بنسبة 4.2٪.

العقوبات التي لم تؤتي ثمارها

أشار تقرير صحفِيْ نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلَّى أن العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا لم تنجح حتى الآن فِيْ تحقيق الأهداف المرجوة، وهُو استنزاف الاقتصاد الروسي لمنع موسكو من تمويل حربها فِيْ أوكرانيا.

وطالبت الصحيفة الأمريكية أوروبا بقطع شريان الحياة للاقتصاد الروسي بفرض حظر على واردات روسيا من الطاقة حتى تجني العقوبات الثمار المرجوة.

وقال التقرير، الذي شارك فِيْ كتابته الصحفِيْون جين والين وروبن ديكسون وإلين ناكاشيما وماري إليوشينا، إن الاقتصاديين ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد الروسي قد تأثر إلَّى حد ما بهذه العقوبات، لكن هذه العقوبات تحتاج إلَّى وقت طويل لتحقيقها. الهدف، مشيرين إلَّى رأي الخبراء بأن العقوبات الغربية بالفعل ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد الروسي، لكن بعد ستة أشهر من فرض هذه العقوبات، لا تزال الصورة غامضة وغير واضحة.

ويوضح التقرير أنه بينما يبدو أن روسيا تعاني فِيْ بعض القطاعات الاقتصادية من هذه العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي لا يزال يبدو متماسكًا، مشيرًا إلَّى أنه على سبيل المثال، بعد الانهِيْار الكبير للعملة الروسية فِيْ بداية العقوبات، ظهر الروبل. استطاعت استعادة جزء كبير من قيمتها، وتمكنت روسيا من تجنب أزمة حادة تمثلت فِيْ انهِيْار عملتها المحلية.

ويضيف التقرير أن معدلات البطالة فِيْ روسيا، على الرغم من هذه العقوبات، لا تزال فِيْ حدود آمنة، ولا تزال روسيا تجني أرباحًا بمليارات الدولارات شهريًا من عائدات صادرات الغاز والنفط، مشيرًا إلَّى أن المطاعم والمحلات التجارية فِيْ العاصمة موسكو و لا تزال سانت بطرسبرغ مزدحمة بالعملاء، ولا تزال محلات البقالة وغيرها مليئة بالبضائع فِيْ وقت تشهد الأسعار فِيْ السوق الروسية بعض الارتفاع.

ويشير التقرير الصحفِيْ إلَّى تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الروسي سيشهد انكَمْاشاً يصل إلَّى 6٪ هذا العام، بمعدلات أقل بكثير من توقعات الخبراء الذين توقعوا أن تصل معدلات الانكَمْاش إلَّى أكثر من 10٪.

ويشير التقرير الصحفِيْ إلَّى رأي المحللين الاقتصاديين بأنه لكي تحقق العقوبات الغربية النتيجة المرجوة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بفرض حظر على واردات روسيا من الغاز والنفط، موضحين أن الدول الأوروبية غير قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار بسبب اعتماد قارة أوروبا بشكل كبير على واردات روسيا من الطاقة.

وفِيْ الختام يشير التقرير إلَّى رأي الاقتصاديين بأنه إذا لم تنجح العقوبات الدولية فِيْ الوقت الحاضر فِيْ تحقيق الأهداف المرجوة، فمن المتوقع أن تستنزف الاقتصاد الروسي على المدى الطويل.

هل تخلفت روسيا عَنّْ سداد ديونها

ووضعت وكالة ستاندرد آند بورز روسيا فِيْ حالة “تعثر انتقائي”، بدرجة واحدة قبل التخلف عَنّْ السداد، فِيْ حين أشارت وكالة موديز إلَّى “التخلف عَنّْ السداد” بعد أن لم يتلق الدائنون 100 مليون دولار فِيْ نهاية يونيو ولكن دون خفض التصنيف.

يمكن أيضًا تأكيد التخلف عَنّْ السداد من خلال المطالبة بالتأمين الذي يشتريه المستثمرون لحماية أنفسهم ضد مثل هذا الأمر، والذي يسمى مقايضات التخلف عَنّْ السداد (CDS)، والذي بدأته لجنة الدائنين المكونة من المؤسسات المالية الكبرى.

حتى الآن، اقتصر هذا على الإعلان عَنّْ تسجيل “حدث ائتماني” فِيْ يونيو بعد أن فشلت موسكو فِيْ دفع 1.9 مليون دولار كغرامة فائدة، مستحقة فِيْ أبريل.

والأشياء تبدو معقدة. نظرًا للعقوبات التي فرضها الغرب، لم يعد يسمح أيضًا لوكالات التصنيف بتقييم وضع روسيا، وتقوم اللجنة المكلفة بمقايضات التخلف عَنّْ السداد بعملها ببطء شديد وفقًا للإجراءات الجديدة.

يقول ليفون كاميريان، المحلل الروسي فِيْ وكالة التصنيف الأوروبية Scope Ratings “إنها ليست حالة نموذجية من التخلف عَنّْ السداد، هذا أقل ما يمكن قوله”.

كانت العقوبات أيضًا وراء تخلف روسيا عَنّْ السداد فقد جعلت الولايات المتحدة فِيْ البداية من المستحيل على موسكو سداد ديونها بالدولار المخزن فِيْ البنوك الأمريكية ثم سدادها بالدولار. كَمْا لم تعد روسيا قادرة على جني الأموال من الأسواق الدولية.

وأضاف ليفون كامريان “لكن موسكو لديها ما يكفِيْ من العملات الأجنبية لسداد ديونها”، فِيْ إشارة إلَّى “المبالغ الضخمة لهذه العملات” فِيْ خزائن الدولة نتيجة بيع الوقود.

هذا هُو السبب فِيْ أن الكرملين يعرب عَنّْ استيائه من حالة التخلف عَنّْ السداد “غير القانونية”.

يتجه الأنظار الآن إلَّى لجنة الدائنين، التي أعلنت يوم الجمعة الماضي عَنّْ إمكانية إجراء مزاد فِيْ النصف الأول من سبتمبر المقبل، وهِيْ عملية تهدف إلَّى تحديد سعر التعويض للمستثمرين الذين لديهم تأمين مقايضة التخلف عَنّْ السداد.

عادةً ما تستغرق الفترة الزمنية بين التخلف عَنّْ سداد الديون وبدء عملية مقايضات التخلف عَنّْ السداد 30 يومًا، كَمْا يقول جورج كاهِيْل، المتخصص فِيْ مقايضات التخلف عَنّْ السداد والشريك فِيْ شركة المحاماة الدولية ستون آند بيرد. لكن هذا حدث منذ حوالي ثلاثة أشهر.

هل هُو خطير على روسيا

يقول ليام بيتش، اقتصادي الأسواق الناشئة فِيْ كابيتال إيكونوميكس “لا ينبغي أن تقلق موسكو كثيرًا فِيْ الوقت الحالي”. “فِيْما يتعلق بالميزانية والاحتياجات المالية، فإن روسيا ببساطة لا تعتمد على أسواق رأس المال الدولية.”

يلخص رقمان الوضع، وفقًا لليفون كاميريان تقدر السندات المقومة بالعملات الأجنبية بنحو 40 مليار دولار، بينما ارتفع فائض الحساب الجاري الروسي إلَّى 166.6 مليار دولار فِيْ النصف الأول بفضل مبيعات النفط والغاز.

يقترب الدين العام لروسيا من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهُو أقل بكثير من الاقتصادات ذات الحجم المماثل.

لكن الخبراء يحذرون من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الروسية التي تكون ديونها بالعملة الأجنبية أكبر بكثير من ديون الدولة.

ويضيف ليفون كامريان على المدى الطويل أن “التخلف عَنّْ السداد سيستمر فِيْ تقويض ثقة المستثمرين الأجانب فِيْ الاقتصاد الروسي ويزيد من تثبيط الاستثمار الأجنبي فِيْ أكثر الأوقات التي تحتاجها روسيا”.