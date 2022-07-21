19 خبيرا اقتصاديا يتوقعون تداول الجنيه المصري بهذا السعر فِيْ يونيو 2023

أظهر استطلاع لرويترز أنه سيشهد نموا مطردا إلَّى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع انخفاض التضخم تدريجيا من أكثر من 10 ٪ وانخفاض قيمة الجنيه على المدى القريب.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرًا اقتصاديًا، والذي أجري فِيْ الفترة من 6 إلَّى 20 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5٪ فِيْ السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بارتفاع طفِيْف عَنّْ توقعات 5.2٪ قبل ثلاثة أشهر. .

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فِيْ وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة حافظت على هدفها للنمو عَنّْد 5.5٪. قال وزير التخطيط فِيْ وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد نما بنسبة 6.2٪ فِيْ السنة المالية 2022-2022، التي انتهت فِيْ يونيو.

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلَّى 4.9٪ فِيْ العام المالي المقبل 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلَّى 5.4٪ فِيْ 2024-2025.

بعد تجاوز أسوأ تداعيات جائحة فِيْروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بسبب التداعيات غير المباشرة لُغُزو روسيا لأوكرانيا، عَنّْدما سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم وتعاني بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. اعتادت مصر على استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يساهم أيضًا فِيْ نمو الاقتصاد المصري، حيث يزور مصر عددًا كبيرًا من السائحين سنويًا. كَمْا أن مصر واحدة من مجموعة دول تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

معدل التضخم

قال ألين سانديب من النعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، وخاصة القمح والأسمدة والنفط، آخذة فِيْ الانخفاض، مما أدى إلَّى ارتفاع طفِيْف فِيْ توقعات النمو.

وأضاف “لدي شعور بأن كل هذا سيوفر بشكل غير مباشر بعض الراحة للاقتصادات الناشئة المعتمدة على الاستيراد”.

وأضاف أن التضخم، الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ ثلاث سنوات، لكنه انخفض بشكل طفِيْف إلَّى 13.2 فِيْ المائة فِيْ يونيو، سيظل فوق 10 فِيْ المائة طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.

وتوقع المستجيبون انخفاضا فِيْ التضخم على مدى العامين المقبلين ليتباطأ إلَّى متوسط ​​10٪ فِيْ السنة المالية الحالية ثم 10.4٪ العام المقبل.

توقع المشاركون أن ينخفض ​​التضخم إلَّى متوسط ​​8٪ فِيْ السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5٪ إلَّى 9٪.

سعر الجنيه

كَمْا توقعوا أن يتم تداوله عَنّْد 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية فِيْ يونيو 2023 قبل أن ينخفض ​​إلَّى 19.86 بحلول يونيو 2024 و 20.00 بحلول يونيو 2025، بانخفاض أكثر من 25٪ عَنّْ مستوياته فِيْ بداية هذا العام.

كان البنك المركزي المصري قد سمح بتخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ 21 مارس إلَّى حوالي 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق البالغ 15.70. وجرى تداول الجنيه، أمس الأربعاء، بنحو 18.94 جنيه للدولار.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة عَنّْد 12.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلَّى 11.75٪ و 10.50٪ بنهاية العامين الماليين المقبلين 2023-2024 و 2024. 2025 على التوالي.