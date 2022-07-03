19 عملية قسطرة قلبية للحجاج خلال 10 أيام في المدينة المنورة

استطاع مركز أمراض وجراحة القلب عضو مجتمع المدينة الصحي، إجراء 19 عملية قسطرة قلبية للحجاج في عشرة أيام، وكلها كانت ناجحة بحمد الله.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن مركز القلب بالمدينة المنورة استقبل حالات من خلال تحويلها من المستشفيات ومركز عمليات الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك الفحوصات والإجراءات. أطباء دقيقون. .

رعاية الحجاج

بالإضافة إلى الرعاية الطبية، يوفر مركز المدينة المنورة لأمراض القلب والجراحة العلاجات والأدوية اللازمة لمرضى القلب بكميات كافية حتى يتمكن الحاج طوال فترة إقامته في المملكة من أداء مناسك الحج بصحة جيدة.

تكييف المستشفيات والمراكز الصحية

يذكر أن وزارة الصحة أعدت لموسم حج هذا العام سلسلة من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بتجهيز 23 مستشفى و 147 مركزا صحيا بأكثر من وشارك 25 ألف عامل صحي، إضافة إلى 4654 سريراً بالمستشفيات، وعدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (1080) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (238) سريراً.