19.6 مليار درهم.. أرباح سوق أبوظبي بختام تعاملات الخميس

اختتم سوق أبوظبي تعاملاته اليوم، واكتسبت قيمته السوقية أكثر من 19.6 مليار درهم، مدعومة بمكاسب مؤشر قطاع المال والصناعة والطاقة.

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فِيْ سوق أبوظبي من 2.067 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس إلَّى 2.086 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي “فاديكس 15” بنسبة 0.74 فِيْ المائة ليغلق عَنّْد 9786.39 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام “فاجي” بنسبة 0.7 فِيْ المائة ليصل إلَّى مستوى 9785.83 نقطة. وبلغ مؤشر سوق دبي العام المستوى 3359.33 نقطة، فِيْما وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فِيْ دبي إلَّى 560.7 مليار درهم.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية أكثر من 1.95 مليار درهم من السيولة موزعة على 1.49 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 456 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وتم تداول نحو 364.3 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 17.2 ألف صفقة.

وتعزز سوق أبوظبي بارتفاع أسهم “العالمية القابضة” بنسبة 2.86٪، و “ألفا أبو ظبي” بنسبة 2.38٪، و “مالتيبلاي” بنسبة 2.31٪، و “أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 0.91٪ “أبوظبي. واستحوذت موانئ أبوظبي “بنسبة 0.39٪” و “أدنوك للتوزيع” بنسبة 0.24٪، واستحوذت “إنترناشيونال” على القابضة “على النصيب الأكبر من السيولة بعد أن استقطبت نحو 429.7 مليون درهم، تلاها” أبوظبي الأولى “بـ201.3 مليون درهم.

وفِيْ سوق دبي المالي، ارتفع سهم “إعمار العقارية” بنسبة 0.16٪، متصدراً قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، بعد جذب سيولة بنحو 111.8 مليون درهم، وكذلك “إعمار للتطوير” 2.22٪، و “تيكوم” 0.85. ٪ و “شعاع كابيتال” 1.32٪.