2 معلقة حنة … طرق طبيعية جدا سوف تخلص من شيب الشعر وبدون الذهاب إلى الكوافِيْر والنتيجة هتبهر من حولك

تخلص من الشعر الرمادي، تواجه مشكلة الشيب المبكر الكثير من الشباب والشابات، لأنها مشكلة وراثية فِيْ أغلب الأحيان، وفِيْ بعض الحالات يكون ذلك بسبب استخدام بعض المواد الكيميائية الضارة على الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر الأسود. يتحول إلى الرمادي. ولهذا نقدم لكَمْ اليوم أهم الوصفات التي ستساعدك على التخلص من الشيب بشكل دائم بمكونات بسيطة لكنها فعالة، وأهم ما يميزها أنها طبيعية ولا تؤدي إلى تلف الشعر. .

تخلصي من الشيب

تتطلع بعض النساء دائمًا إلى التخلص من الشيب، ومن خلال موقعنا على الإنترنت، قمنا بتعليمك، وقدمنا ​​لك طرقًا مختلفة للتخلص من الشعر الرمادي.

المكونات

قشر البصل.

زيت الزيتون.

زيت اللوز الحَلْو.

الحناء الطبيعي

2 ملاعق كبيرة من المريمية.

طريقة تحضير الوصفة

وجدنا أن مجموعة المكونات التي حددناها أعلاه من أكثر المواد المفِيْدة التي تساعد فِيْ استعادة اللون الأسود للشعر،

وهِيْ أن الحناء من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وحيويته ومنع الأسباب التي تؤدي إلى زيادة انتشار الشيب على فروة الرأس.

نضع نصف كوب ماء مغلي على النار، ثم نضع المريمية وقشر البصل حتى يصلوا إلى درجة الغليان.

نأخذ هذا الماء ونعجن الحنة بزيت اللوز وزيت الزيتون.

تعمل على ترطيب الشعر وحيويته، بالإضافة إلى أن الزيت الملون يحفز نمو الشعر الأسود مرة أخرى.

بعد ذلك يوضع هذا الخليط على الشعر طوال الليل أو على الأقل 5 ساعات.

أهم شيء أن تضع الفتاة أو الشاب غطاء بلاستيكيًا على رأسها حتى يمتص الشعر الحنة جيدًا.

فِيْ اليوم الثاني نقوم بغسل الشعر من آثار الحناء ودهنه بزيت الزيتون.

يجب عدم تعريض الشعر لأي منتج كيميائي ويفضل استخدام الشامبو الخالي من الكبريتات.

وصفة قشرة البطاطس لازالة الشيب

المكونات

قشر البطاطس

2 كوب ماء

طريقة تحضير قشر البطاطس لازالة الشيب