2.3 مليار درهم استحواذات “أغذية” الإماراتية.. توسع بالسعودية وصفقة مصر

قال آلان سميث، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة الإمارات أغذية، إن عمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2.3 مليار درهم العام الماضي.

وكشف سميث أن العمل جار حاليًا على صفقة استحواذ جديدة فِيْ مصر، بالإضافة إلَّى التوسع فِيْ المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع هدف قيادة السوق الإقليمي لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025.

وأضاف سميث، خلال مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات، وام، أن المجموعة لديها فرصة كبيرة لتعزيز نموها جغرافِيْا، وخاصة فِيْ المملكة العربية السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر، حيث نتقدم نحو الاستحواذ على 60٪ من مجموعة أبو عوف المصرية، مشيرة إلَّى أن هذه الصفقة ستعزز وجودنا فِيْ السوق المصري.

مصنع جديد فِيْ المملكة العربية السعودية

وأوضح أن أغذية ستستثمر نحو 90 مليون درهم فِيْ خططها التوسعية فِيْ السعودية، من أجل بناء منشأة صناعية جديدة ضمن شركة النبيل للصناعات الغذائية فِيْ جدة.

وأشار إلَّى أنه من المستهدف البدء فِيْ النفقات الاستثمارية لبناء المصنع الجديد خلال الأشهر المقبلة، بينما من المتوقع أن يبدأ التشغيل وبدء عمليات البيع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وذكر أنه من المقرر أن تستمر عمليات الإنفاق الاستثماري فِيْ المصنع الجديد فِيْ السعودية حتى عام 2025، حيث يقدر الاستثمار الأولي فِيْ تلك المرحلة بنحو 65 مليون درهم.

وأكد أن التوسع فِيْ السعودية هُو استثمار استراتيجي فِيْ أكبر سوق فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي، فِيْ مسعى من المجموعة لتعظيم الإنتاج محليًا وترسيخ وجودها فِيْ السوق السعودي.

وشدد سميث على أن أغذية لديها قدرات كافِيْة لبدء عمليات الاستحواذ، والتي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة المدى، وكذلك قدرة المجموعة على تمويل المزيد من عمليات الاستحواذ، والتي يمكن أن تتم إذا كانت تخدم معايير استراتيجيتها وتتناسب معها. نحن ندرس باستمرار جميع فرص الاستحواذ فِيْ السوق.

وأشار إلَّى أن مجموعة أغذية تتمتع بمستويات منخفضة من صافِيْ المديونية وأن بياناتها المالية تضمن استمرارية مركز المجموعة القوي، حيث يقدر صافِيْ الدين إلَّى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بـ 2.4 مرة.

خطط الغذاء فِيْ النصف الثاني

ورداً على سؤال حول خطط المجموعة للنصف الثاني من العام، قال سميث “سيظل تركيزنا على تكامل أعمال الشركات، وتعزيز أعمالها، وتحقيق أقصى فائدة وأفضلية من عمليات الدمج، التي قد يكون بعضها تتضمن خطط استثمار ثانوية تهدف إلَّى تعزيز كفاءة عمليات المجموعة. نحن نواصل الوفاء بوعودنا لتنويع أعمالنا وخلق فرص النمو “.

وأشار سميث إلَّى أن أصول المجموعة ارتفعت إلَّى 6.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلَّى تحقيق نمو قوي فِيْ الإيرادات، وزيادة فِيْ صافِيْ الأرباح بنسبة 74٪، لتصل إلَّى 118 مليون درهم، بعد أن نجحنا فِيْ ذلك. دمج أعمال الشركات التي استحوذنا عليها عام 2022 فِيْ بياناتنا المالية الموحدة، وتعزيز عائد الاستثمار من تلك الشركات.

وتوقع سميث أن تجني أغذية ثمار عمليات الاستحواذ المنفذة فِيْ عام 2022، تماشياً مع استراتيجية المجموعة لعام 2025، مضيفاً “لقد وضعَنّْا الأسس لتحويل المجموعة نحو نموذج أعمال قائم على المنتجات الاستهلاكية، وهُو ما نتوقع أن يكون موجوداً. أثر كبير على أداء المجموعة خلال العام. فِيْ الأشهر الـ 12 المقبلة، حققنا عائدات بقيمة ملياري درهم خلال النصف الأول من هذا العام، ومن المرجح أن نحقق إيرادات مماثلة خلال الفترة المتبقية من هذا العام “.

كَمْا توقع سميث أن تكون المجموعة قادرة على زيادة ربحيتها، مع الاستمرار فِيْ دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها فِيْ عمليات المجموعة، والاستفادة بشكل فعال من جوانب خفض التكلفة وتعظيم الإيرادات المحققة من عمليات الدمج والاستحواذ.

استراتيجية الغذاء الخمسية

قال سميث “لقد تمكنا من تحقيق نمو قوي فِيْ الشركات التي استحوذنا عليها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كَمْا أجرينا تقييمات حول كَيْفَِيْة تنفِيْذ استثمارات استراتيجية أخرى، لزيادة فعالية تلك الشركات وتحفِيْز المزيد من النمو”. .

وأضاف الرئيس التنفِيْذي لمجموعة أغذية أن المجموعة حققت نجاحًا كبيرًا فِيْ بداية استراتيجيتها الخمسية، حيث نمت أعمالها بقوة، فضلاً عَنّْ التحرك بنجاح وثبات نحو بناء مزيج منتجات أكثر تركيزًا على المستهلك.

وأشار إلَّى أن المجموعة نجحت فِيْ تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية فِيْ فترة زمنية قصيرة، مثل تنويع مصادر إيراداتها، بالإضافة إلَّى تعزيز فعالية التكلفة، بقيمة 97 مليون درهم فِيْ 18 شهرًا فقط، من أصل بمعدل الهدف الإجمالي أكثر من 200 مليون درهم.

وأشار إلَّى أن منتجات مجموعة أغذية تصل حاليًا إلَّى أكثر من 45 سوقًا فِيْ أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، كَمْا زادت مساهمة الصادرات من قطاع الأعمال الاستهلاكية وقطاع الأعمال الدولي فِيْ الإيرادات بنسبة 84.5٪. 4.9٪ على التوالي. وعلى أساس ربع سنوي، تمثل الأعمال الاستهلاكية للمجموعة 73٪ من إجمالي مبيعات المجموعة البالغة 1.5 مليار درهم.

وأكد أن مجموعة أغذية تعمل حاليا على تطوير وتنفِيْذ استراتيجية طويلة المدى للتحول الرقمي، والتي تشمل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهِيْ استراتيجية من شأنها تبسيط عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

كَمْا تخطط المجموعة لإطلاق منتجات جديدة قريبًا، تشمل الوجبات الخفِيْفة الصحية، والتمور، والبروتينات النباتية، بالإضافة إلَّى المياه التي تحتوي على إضافات تعزز الصحة العامة، وسيتم الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل حول هذه المنتجات، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والرقابية.