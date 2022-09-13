2.7 تريليون درهم.. رأس المال السوقي للأسهم الإماراتية

عززت أسواق الأسْهُمْ الإماراتية مكاسبها فِيْ ختام تداولات اليوم، وزادت قيمتها السوقية بأكثر من 27.7 مليار درهم.

تزامن ذلك مع بدء الاكتتاب فِيْ سالك استعدادًا للاكتتاب العام الأولي فِيْ سوق دبي المالي.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.678 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس إلَّى 2.706 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.134 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 572.2 مليار درهم للأسهم المدرجة. فِيْ سوق دبي المالي.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية أكثر من 2.11 مليار درهم فِيْ السيولة، موزعة على 1.7 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 404.85 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وتم تداول حوالي 502.9 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 20.3 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب استثماراتهم فِيْ السوقين اليوم بنحو 203.2 مليون درهم حصيلة شراء، بعد أن حققوا إجمالي شراء بلغ 526.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 323.3 مليون درهم.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي “فاديكس 15” للجلسة الثانية على التوالي، مع صعوده اليوم بنسبة 0.53٪، أو 52.48 نقطة، ليغلق عَنّْد 9994.78 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له فِيْ قرابة 3 أسابيع، فِيْما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي. ارتفع مؤشر السوق العام “فاجي” بنسبة 0.56٪ أي ما يعادل 55.8 نقطة ليغلق عَنّْد مستوى 9،986.06 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.53٪، والطاقة بنسبة 0.74٪، والصناعة بنسبة 0.31٪، والعقارات بنسبة 0.05٪، والاتصالات بنسبة 0.79٪.

وارتفعت الأسْهُمْ مثل “طاقة” بنسبة 11.38٪، و “مالتيبلاي” بنسبة 3.36٪، و “موانئ أبوظبي” بنسبة 3.36٪، و “أدنوك للحفر” بنسبة 2.02٪، و “بنك أبوظبي الإسلامي” بنسبة 1.97٪، و “أبوظبي الأولى”. بنسبة 1.6 فِيْ المائة، و “آي آند اتصالات سابقاً” 0.82 فِيْ المائة.

تصدرت “مالتيبلاي” قائمة الأسْهُمْ الأكثر نشاطا فِيْ سوق أبوظبي، بعد أن استقطبت نحو 342.6 مليون درهم من السيولة، تلاها “إنترناشيونال هُولدينج” بجذب نحو 323.2 مليون درهم، ثم “أبوظبي الأولى” و “ألفا القابضة”. بنحو 179.8 مليون درهم و 115 مليون درهم على التوالي. .

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 154.9 مليون درهم فِيْ سوق أبوظبي كنتيجة للشراء بعد شراء نحو 333.8 مليون درهم مقارنة بمبيعات بلغت نحو 178.8 مليون درهم.

ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.63٪ أو 55.7 نقطة، وهُو أكبر معدل مكاسب يومي منذ 21 يونيو الماضي، ليغلق عَنّْد 3457.63 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له فِيْ نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بمقدار 2.24. ٪ والاستثمار 1.77٪ والعقار 2.29٪. والنقل 0.69٪.

وجاء صعود سوق دبي مدعوماً بارتفاع أسهم البنوك وعلى رأسها “دبي الإسلامي” بنسبة 2.2٪، وارتفع سهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.92٪.

وفِيْ قطاع الاستثمار، ارتفع “سوق دبي المالي” بأكثر من 4.1٪، و “دبي للاستثمار” بنسبة 1.18٪ .. وارتفعت الأسْهُمْ العقارية بشكل جماعي، مع ارتفاع سهم “إعمار العقارية” بنسبة 2.27٪، و “إعمار للتطوير” بنسبة أكبر. من 3٪ و “تيكوم” بنسبة 1.69٪.

وتصدرت “إعمار العقارية” النشاط، حيث استقطبت أكثر من 138.1 مليون درهم، تلاها “دبي الإسلامي” بسيولة تجاوزت 87.3 مليون درهم، ثم “سوق دبي المالي” بـ27.5 مليون درهم.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 48.26 مليون درهم فِيْ سوق دبي نتيجة شراء بعد شراء 192.7 مليون درهم مقارنة بمبيعات بلغت نحو 144.46 مليون درهم.