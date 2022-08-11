2.7 تريليون درهم رأس مال الأسْهُمْ الإماراتية.. وصعود تاريخي لسوق أبوظبي

عززت أسواق الأسْهُمْ الإماراتية مكاسبها فِيْ ختام جلسة اليوم، مدعومة بالأداء الاستثنائي لبورصة أبوظبي.

تجاوزت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية حاجز 2.7 تريليون درهم، مع استمرار سوق أبوظبي فِيْ الارتفاع نحو مستويات قياسية، وهِيْ الأعلى فِيْ تاريخها.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.698 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس إلَّى 2.711 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.145 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية و 565.4 مليار درهم للأسهم المدرجة. فِيْ سوق دبي المالي.

الأداء التاريخي لبورصة أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.04٪ ليغلق عَنّْد 10345.78 نقطة، وهُو أعلى مستوى فِيْ تاريخ السوق، فِيْما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلَّى مستوى 3385.6 نقطة.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية أكثر من 1.7 مليار درهم من السيولة موزعة على 1.369 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 336.6 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وتم تداول 483.2 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 17.6 ألف صفقة.

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي مدعومة بارتفاع سهم “أبوظبي الأولى” بنسبة 3.3٪، و “أبو ظبي التجاري” بنسبة 2.12٪، و “فِيْرتجلوب” بنسبة 1.67٪، و “أدنوك للتوزيع” بنسبة 1.5٪، و “الياه سات” بنسبة 0.75٪. “موانئ أبوظبي” “0.61٪”، “ألفا أبو ظبي” 0.5٪، “آي آند اتصالات سابقاً” 0.43٪.

تصدرت جلوبل القابضة النشاط، حيث استقطبت أكثر من 388.2 مليون درهم من السيولة لتغلق عَنّْد 348 درهم، فِيْما أعلنت الشركة اليوم عَنّْ استحواذها على حصة 50٪ فِيْ شركة كاليون للطاقة فِيْ تركيا مقابل 1.8 مليار درهم.

وفِيْ سوق دبي المالي، ارتفع سهم “الإمارات دبي الوطني” 0.36٪، و “سوق دبي المالي” 1.72٪، و “الاتحاد التعاوني” 0.26٪، و “إعمار للتطوير” 1.13٪، و “ديوا” 1.17٪، و “إعمار”. العقار “بعد اجتذاب سيولة بنحو 79.9 مليون درهم ليغلق بارتفاع نسبته 0.17٪.