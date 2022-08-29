2.7 مليار قدم مكعب تتدفق يوميًا.. إنجاز جديد لحقل الغاز المصري “ظُهر”

سجل حقل ظهر للغاز رقماً قياسياً منذ بدء الإنتاج فِيْ 2017/2022 ؛ وبلغ الإنتاج من الحقل نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

بالإضافة إلَّى إنتاج حوالي 5000 برميل من المكثفات يوميًا، فِيْ الحقل الواقع فِيْ منطقة امتياز الشروق بشرق البحر المتوسط ​​، على بعد 200 كيلومتر شمال بورسعيد.

إنجازات قياسية سجلها حقل الغاز المصري خلال العام المالي 2022-2022، بحسب ما أفاد م. استعرض خالد موافِيْ رئيس شركة بتروبل أهم نتائج الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة على نتائج أعمال شركتي بتروبل وبتروبل للسنة المالية 2022/2022.

وأشار موافِيْ، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلَّى أن الاستثمارات خلال العام بلغت 741 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات فِيْ حقل ظهر منذ بدء العمل إلَّى أكثر من 12 مليار دولار.

من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن هناك فرصا جيدة فِيْ مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات احتياطيات النفط والغاز وزيادة الإنتاج، وأن هناك تنسيق واتفاق. مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافِيْة جديدة. والتطوير ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.

يعود أكبر إنجاز فِيْ مجال الطاقة بالمنطقة إلَّى ديسمبر 2017، عَنّْدما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عَنّْ بدء إنتاج وضخ الغاز الطبيعي من حقل ظهر العاشر، أكبر حقل لإنتاج الغاز فِيْ مصر، وأهمها. منها فِيْ مياه البحر الأبيض المتوسط.

كانت البداية عَنّْدما أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني عَنّْ اكتشاف حقل غاز طبيعي ظهر فِيْ منطقة امتياز الشروق بالبحر المتوسط ​​، فِيْ أغسطس 2015، بحجم الاحتياطيات التي أذهلت العالم، باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون مكعب. قدم، أي ما يعادل 5.5 مليار برميل من النفط. البترول المكافئ حسب بيان الشركة فِيْ ذلك الوقت.

يقع حقل الغاز على عمق 1450 مترًا تحت سطح الماء على مساحة حوالي 100 كيلومتر مربع. وقال طارق الملا إن تجهِيْز الحقل استغرق 30 شهرًا من الاكتشاف حتى بدء الإنتاج التجريبي.

فِيْ غضون ذلك، تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز بعد اكتشاف الحقل. كَمْا حقق الحقل فائضا للتصدير ولبى الحاجة المحلية.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع أغسطس، إن حقل ظهر حقق فائضًا تصديريًا وسد الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلَّى أن أكثر من 60٪ من إنتاج الغاز يذهب إلَّى محطات الكهرباء. وأكد أن الدولة المصرية كثفت خطواتها لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة والمنتجات المحلية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفِيْ فِيْ 9 آب / أغسطس “رؤيتنا كانت كَيْفَِيْة إمداد صادرات الغاز، واتخذنا قرارا فِيْ أكتوبر الماضي ؛ نظرنا فِيْ محطات الكهرباء، بدلا من توفِيْر الغاز، نقدم الديزل”.

وقال مدبولي أكثر من 60٪ من إنتاجنا يذهب إلَّى محطات الكهرباء، وكل ما يمكننا ترشيده من الغاز الطبيعي، سنصدر المزيد، مما يترك لنا عملة صعبة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء نجحنا فِيْ هذا الأمر، وبدأنا عملية الاستبدال، ونجحنا من خلالها فِيْ تحقيق فائض نقوم بتصديره بقيمة 100 أو 150 مليون دولار شهريًا.