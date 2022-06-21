“20 ألف درهم؟!” روابط طلب مساعدات مالية عاجلة من شيوخ الإمارات u.ae

نتعرف في هذا المقال معكم على روابط طلب المساعدة المالية من شيوخ الإمارات ، حيث تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد كبير من الأشخاص الطيبين وخاصة المسؤولين والشيوخ ، وهذا ما يظهر في كثير من المواقع الرسمية “الموثقة التي تنتهي بـ AE” المتعلقة بتقديم المساعدات المالية للمواطنين والمقيمين داخل الإمارات. في هذا المقال سنتابع معك جميع الروابط والروابط التي تحتاجها لطلب مساعدة مالية ، لذا اتبع الدليل المفيد على موقعك ، وثقني.

طلب مساعدة مالية من شيوخ الإمارات

الإمارات العربية المتحدة من الدول التي لديها جمعيات خيرية تابعة للمسؤولين ، يتم من خلالها توزيع المساعدات المالية والطبية والعينية على المواطنين الذين يثبتون حاجتهم إلى هذه المساعدة ، وهذا ما يظهر في العديد من المواقع مثل كموقع للشيخ محمد بن زايد حاكم الإمارات وموقع محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

سنبدأ معك في السطور التالية بوضع الروابط الرسمية للمواقع وكيفية الدخول إليها وتقديم طلب المساعدة بشكل صحيح ورسمي ، لذا تابعونا سيداتي وسادتي متابعين.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يمكنك طلب المساعدة المالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر موقعه الرسمي ، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي للمؤسسة عبر الرابط crm.mbrch.gov.ae.

ثم انقر فوق إرسال طلب مساعدة.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة منك.

املأ طلبك بشكل صحيح.

كن صادقًا في كتابة الطلب ، حيث تتم مراجعة هذا الطلب والتحقق من أهليتك.

لاحظ أن استلام الطلبات سيكون من الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا ، وذلك حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.

طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد

يعد موقع ديوان ولي العهد من أشهر المواقع التي يلجأ إليها كثير من الناس ، وذلك في حالة احتياجهم إلى مساعدة في سداد الإيجار أو الديون ، أو الدراسة أو المساعدة الطبية ، وهذا الموقع تابع للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتابع:

انتقل إلى ديوان ولي العهد عبر الرابط cpc.gov.ae.

ثم الضغط على خدمات الديوان ثم الضغط على شؤون المواطنين.

أدخل رقم بطاقتك ورقم الملف.

ثم اكتب طلبك ، وتأكد من كتابة الغرض من طلبك للحصول على المساعدة بشكل صحيح.

قم بإرسال الطلب ، ويمكنك متابعته في خانة الاستعلام عن طريق كتابة رقم الهوية ورقم الملف.

رابط لمؤسسة زايد الخيرية

أما مؤسسة بن زايد الخيرية فهي موجودة منذ أكثر من 30 عاما ، وهذا منذ حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. وحتى الآن يتم تقديم مساعدات الحج والصحة والتعليمية والتغذية للمحتاجين ويمكنك طلبها بالطريقة التالية:

اذهب إلى موقع المؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار نوع المساعدة (منحة حج ، علاج ، تعليمي ، مساعدات أخرى).

أرسل طلبك ، سيُطلب منك تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم هاتفك المحمول.

سيتم إرسال رمز التأكيد إلى الهاتف المحمول الذي أدخلته.

ثم اكتبه في المربع المخصص.

أكمل نموذج الطلب الخاص بك.

كان هذا مقالنا عن المساعدات المالية من شيوخ الإمارات حيث تعرفنا معكم على أكبر 3 مواقع رسمية يمكنكم من خلالها طلب مساعدتكم ، مع العلم أن المساعدة تقدم لمن يستحقها بعد التحقق من طلبهم ، و يمكن تقديم المساعدة في شكل أموال للحالات الصعبة. نأمل أن يتم قبول طلباتكم فتابعونا.