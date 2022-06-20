20 ألف ريال بموافقة فورية للسعودي والمقيم بدون كفيل بالتقسيط بدون رسوم إدارية

بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي للتمويل الأصغر الذي يمكن الحصول عليه في الفترة الحالية من خلال شركة اليسر للتمويل والتي قدمت العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطن السعودي والمقيم في المملكة مثل التمويل الشخصي والسيارات. التمويل والأموال الأخرى المتاحة للأفراد والشركات بمزايا عديدة ومتنوعة حيث يمكن الحصول عليها عن طريق التمويل بدون ضامن دين سواء كان مقدم الطلب سعودي الجنسية أو مقيمًا من جنسيات أخرى في المملكة ولكن يتم منحه بشروط و الضوابط المعلنة من قبل الشركة والتي يجب الالتزام بها قبل التقدم بطلب للحصول على قرض من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة والتقدم بطلب للحصول على تمويل نقدي سهل بموافقة فورية دون كفيل بالتقسيط حتى 3 سنوات بدون رسوم إدارية مع اليسر للتمويل شركة في المملكة العربية السعودية.

الضوابط اللازمة لاعتماد طلب التمويل الأصغر الشخصي للشركة

هناك بعض الشروط السهلة التي يجب تلبيتها لتأمين الوصول إلى التمويل الأصغر الشخصي في شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث قدمت الشركة التمويل بدون كفيل للسعوديين والمقيمين من جنسيات أخرى في المملكة العربية السعودية ولكن بعد مطابقة الشروط والأحكام المطلوبة على النحو التالي بالتفصيل اليوم:

يتطلب التمويل الأصغر توفير راتب شهري ثابت قدره 5000 ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

يجب توفير مدة عمل مناسبة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة.

كما يحتاج التمويل متناهي الصغر للشركة إلى توفير العمر المناسب للتطبيق الإلكتروني والذي يبدأ من 22 سنة إلى 60 سنة فقط.

التمويل الشخصي متاح لجميع العسكريين حتى سن التقاعد في القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية.

تمويل بدون الحاجة لكفيل يصل إلى 20 ألف ريال لجميع العملاء السعوديين ، أما المقيمين ، بحد أقصى 10 آلاف ريال بدون كفيل سعودي.

مميزات برنامج الشركة للتمويل الأصغر بالمملكة العربية السعودية

يرغب العديد من العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة في الحصول على تمويل صغير شخصي في الشركة بسبب المزايا التمويلية العديدة التي توفرها ، بما في ذلك الحصول على تمويل شخصي بدون ضامن مدين وبدون رسوم إدارية مع فترة سداد ميسرة لجميع العملاء تصل إلى 3 السنوات والمزايا التمويلية الأخرى المقدمة من خلال شركة اليسر للتأجير والتمويل في المملكة العربية السعودية هي كالتالي مع كافة التفاصيل الجديدة: