20 طائرة إيرباص.. ماليزيا تستعد لاقتناص فرص تعافِيْ حركة السفر

مع تعافِيْ السفر العالمي، تسعى الخطوط الجوية الماليزية لتوفِيْر المزيد من الطائرات.

أعلنت الخطوط الجوية الماليزية، اليوم الإثنين، عزمها طلب 20 طائرة إيرباص عريضة البدن، مع التركيز على الحصول على طائرات أكثر كفاءة فِيْ استهلاك الوقود للسيطرة على التكاليف.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عَنّْ الشركة قولها فِيْ بيان لها اليوم الاثنين، إنها بصدد شراء طائرة A330neo، نصفها حصل عليها من شركة Avolon Aircraft Leasing، فِيْما سيطلب الباقي مباشرة من شركة Airbus. من خلال ترتيب بيع وإعادة تأجير مع Avon.

وفقًا لبيان صدر فِيْ أبريل، تتوقع مجموعة الخطوط الجوية الماليزية، الشركة الأم لشركة الخطوط الجوية الماليزية، أن تصل معدلات تشغيل الرحلات الجوية المحلية والدولية إلَّى 70 فِيْ المائة من مستويات ما قبل الوباء هذا العام.

يمثل الربع الأخير من عام 2022 تحديا للاقتصاد الماليزي إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة الصين الصارمة للقضاء على فِيْروس كورونا.

وفقًا لما أوردته قناة CNBC، قال وزير المالية الماليزي ظفر عبد العزيز “الصين هِيْ أكبر شريك تجاري لماليزيا، وستؤدي الاضطرابات فِيْ سلاسل التوريد والتجارة إلَّى إضعاف توقعات النمو فِيْ الربع الأخير من هذا العام”.

وتوقع ظفرول أن يشهد الربع الثالث نموا قويا على عكس ما سجله خلال نفس الفترة من عام 2022 حيث تقلص النمو بنسبة 4.5٪ نتيجة تباطؤ نمو القطاعات الرئيسية. كَمْا توقع نموًا للعام بأكَمْله يتراوح بين 5.3٪ و 6.3٪.

بينما تتوقع “My Bank Investment Group” أن ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ البلاد والعالم، بالإضافة إلَّى التباطؤ فِيْ نمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، سيكون له تأثير على الاقتصاد الماليزي ابتداءً من من الربع الرابع.

قال وزير المالية الماليزي تنجكو ظفر عبد العزيز إن ماليزيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ما بين 5.3 و 6.3 فِيْ المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وشدد ظفارول، فِيْ تصريحات أدلى بها خلال مقابلة صحفِيْة مع قناة CNBC، اليوم الاثنين، على أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الماليزي فِيْ الربع الثالث من عام 2022، استمراراً للزخم الإيجابي للاقتصاد فِيْ النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بالاستهلاك الخاص بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية فِيْ هذا البلد.

كَمْا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بنسبة 8.9٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022 م، مدعوما بزيادة كبيرة فِيْ حجم التجارة الخارجية، حيث وصلت قيمة الصادرات والواردات إلَّى مستويات قياسية فِيْ يونيو الماضي.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التوقعات الاقتصادية للبلاد فِيْ عام 2023 صعبة بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الصيني المتعثر، وتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، وفقًا للوزير.