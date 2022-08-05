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20 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة المقاولون

كتب newsaفي آخر تحديث
20 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة المقاولون

اختار المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدير نادي بيراميدز، 20 لاعبا على قائمة مباريات المقاولون العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيكون المقاولون العرب ضيوفاً على بيراميدز في تمام الساعة 9 مساءً مساء السبت في استاد الدفاع الجوي كجزء من مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة 20 لاعبا هي كما يلي

حارس المرمى شريف إكرامي – أحمد الشناوي

خطوط الدفاع علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي – حسين السيد – أحمد فتحي

خط الوسط نبيل دونجا – إسلام عيسى – رمضان صبحي – أحمد توفيق – هشام محمد – وليد الكرتي – عبدالله السعيد – محمود صابر – إبراهيم عادل.

الصف الأمامي دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف – فخري لاهاي.

يبحث بيراميدز عن فوز جديد على حساب المقاولين لمواصلة التنافس مع الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.