20 نيابة متخصصة في المشاعر المقدسة

خلال موسم حج هذا العام، أنشأت النيابة نيابة جديدة باسم (نيابة أداء الحج)، تليها (20) نيابة متخصصة تعمل 24 ساعة في اليوم في المشاعر المقدسة، وتجري جميع الاختصاصات البرلمانية (التحقيق، النيابة العامة، الاستئناف على الأحكام). والإشراف والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف) والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية) بكوادر بشرية ذات كفاءة قضائية متميزة. تتم الإجراءات البرلمانية خلال موسم الحج من خلال عملية فنية متكاملة، ضمن مؤشرات القياس والتقويم، لضمان التعامل مع القضايا بشكل عاجل، وتوثيق إجراءاتها والمحافظة عليها، ضمن مبادرة اتهام بلا أوراق.

أحدث التقنيات

يشارك مركز الاتصال والعمليات البرلمانية بمركبات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية لتسريع النقل والتفتيش وبدء الإجراءات من مسرح الحدث ومسرح الجريمة – لا قدر الله -.

زادت النيابة العامة، في وظيفتها القضائية الجنائية، من قدرتها القضائية على حماية المقدسات والحجاج المتواجدين فيها، من خلال الدقة في معالجة القضايا الجنائية، والسرعة في استكمال إجراءاتها وفق النظام. .