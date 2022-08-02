200 ريال فِيْ هذه الحالة.. الكهرباء توضح حالات تعويض المستهلكين فِيْ السَعُودِيْة 1444

فِيْ ظل كثرة الشكاوى المتعلقة بالمياه والكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أوضحت هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء حالات تعويض المستهلك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444 هـ، ليحصل كل مستهلك على حقوقه، خاصة فِيْ قضايا الماء أو الكهرباء. . التخفِيْضات والتأخير فِيْ عودتهم فِيْ أي وقت، وهِيْ من الخدمات التي تكشف عن تقدم هذه الهِيْئة واهتمامها براحة المواطنين والوافدين، مع تطوير الخدمات التي تقدمها لهم.

تحدد هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء قضايا تعويض المستهلك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444

حددت هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء حالات تعويض المستهلك فِيْ السَعُودِيْة 1444، من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على النحو التالي

يحق للمستهلك تعويض تأخر مزود الخدمة الكهربائية فِيْ استعادة الخدمة بعد السداد، لمدة 3 ساعات للمدن الرئيسية و 5 ساعات للمدن الأخرى.

يحق للمستهلك أيضًا الحصول على تعويض عندما يتأخر مزود الخدمة الكهربائية فِيْ حَلْ مطالبته بالفواتير لأكثر من 15 يوم عمل.

يحق للعميل الحصول على تعويض فِيْ حالة عدم توصيل الطاقة الكهربائية للمنشأة الجديدة خلال مدة 40 يوم عمل من تاريخ دفع الإيصال.

يحق لك أيضًا الحصول على تعويض فِيْ حالة عدم استعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة فِيْ ظل الظروف العادية.

وكذلك فِيْ حالة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة التقويمية، وكل انقطاع يتجاوز 4 ساعات.

فِيْ حالة عدم إخطار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له.

مبلغ التعويض المستحق على هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء

أعلنت هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء عن قيمة التعويضات المستحقة للمستهلكين على النحو التالي