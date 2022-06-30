200 متطوع يخدمون الحجاج طبياً فِيْ المسجد الحرام

بدأ اليوم 200 شاب وشابة عملهم الميداني التطوعي فِيْ المسجد الحرام، والذي تضمن أعمال الإسعافات الأولية والترجمة للفريق الطبي للغات المستخدمة والأكثر استخدامًا فِيْ الحج.

قال مدير إدارة الإشراف على التطوع الصحي بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة محاسن شعيب لـ Al Arabiya.net، إن 200 متطوع ومتطوعة يعملون فِيْ المسجد الحرام على مدار الساعة، على مدار الساعة. المساعدة والتوعية الصحية، بالإضافة إلَّى الترجمة إلَّى اللغات الأكثر شيوعًا أثناء الحج، لتسهِيْل عملية التفاهم بين المريض والطاقم الطبي.

ولفتت إلَّى أن البرنامج التطوعي يهدف إلَّى خلق فرص منظمة لموظفِيْ القطاع الصحي للتطوع وخدمة المجتمع، وتقديم رعاية صحية أفضل للحجاج فِيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمساهمة فِيْ دعم القوى العاملة للشؤون الصحية بمكة المكرمة.

وأضاف محاسن “إن الإجراء المتبع للتعامل مع الحالات التي يتم التعامل معها هُو قياس ضغط الدم، وتقديم الإسعافات الأولية، وتضميد الجروح، والدعم النفسي، والتوعية والتثقيف الصحي، بالتكامل مع الخدمات الصحية داخل الحرم الجامعي، والتعاون للعمل على تسهِيْل الدعم الصحي للحجاج “.