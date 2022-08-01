20,000 ريال بدون كفِيْل لكافة العملاء بفترات سداد ميسرة بدون رسوم

يحتاج العديد من العملاء إلى الحصول على تمويل شخصي سريع يمنح أقساط شهرية مريحة تصل إلى 36 شهرًا، سواء كان العميل سعودي الجنسية أو يقيم فِيْ أراضيها، وهُو متاح الآن لطلب التمويل الأصغر الشخصي عبر الإنترنت فِيْ حالة توفر الشُروطْ والأحكام المطلوبة من قبل Al شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسَعُودِيْة متوفرة حيث يلزم التمويل توفِيْر راتب شهري لمقدم الطلب لا يقل عن 5000 ريال وكذلك توفِيْر فترة فِيْ الوظيفة من 3 أشهر سواء كان موظفا فِيْ الحكومة قطاع أو موظف فِيْ القطاع الخاص هناك شُروطْ مختلفة ومختلفة للقطاع العسكري، لذلك يرغب الجميع فِيْ التقدم للحصول على تمويل بدون ضمانات لفترات سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين أو غير السعوديين بموافقة فورية من شركة التمويل اليسر.

الشُروطْ اللازمة لاعتماد التمويل الأصغر الشخصي فِيْ الشركة

أنقذ شركة اليسر حاليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أفضل الموارد المالية الشخصية الفورية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات متتالية دون الحاجة إلى ضامن الجنسية السَعُودِيْة فِيْ ظروف مريحة لجميع العملاء، لذلك فِيْ مقال اليوم سنتعرف على جميع الشُروطْ والضوابط المطلوبة أدناه فِيْ التفاصيل

يتطلب التمويل مع شركة اليسر توفِيْر فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوفر التمويل الأصغر الشخصي السن المناسب، والذي يبدأ من سن 22 كحد أدنى.

أيضًا، الحد الأقصى للإيداع الإلكتروني يصل إلى 60 عامًا، فقط الأفراد العسكريون حتى سن التقاعد العسكري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تقديم راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي صغير مقدم من شركة اليسر.

أهم المزايا التي تقدمها الشركة عند طلب التمويل الأصغر الشخصي