20,000 ريال بموافقة فورية للمواطن والمقيم بدون موافقة الكفِيْل وبدون رسوم

تمكنت شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من توفِيْر التمويل الأصغر الشخصي، والذي يعتبر من أفضل التمويلات التي قدمتها الشركة فِيْ ذلك العام. كَمْا قدمت مبلغ يصل إلى 20.000 ريال سعودي للمواطنين والمقيمين بموجب لائحة الإعلان الخاصة بالشركة، وهِيْ أن السعودي يستلم مبلغ عشرين ألف ريال بدون كفِيْل، لكن المقيم ملزم بالحصول على مبلغ عشرة. ألف ريال بدون ضامن مطلوب فقط. بالإضافة إلى ذلك، يرغب العديد من العملاء فِيْ طلب تمويل فوري بمدة سداد سهلة وبدون عمولات إضافِيْة، حتى الحد الأقصى لتمويل الشركة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

المزايا التي تمنحها اليسر عند التقدم للحصول على التمويل الأصغر الشخصي

ميزة الطلب الإلكتروني للتمويل الأصغر الشخصي أنه يتم عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مقر الشركة كأحد المزايا المهمة التي يقدمها شركة اليسر للتمويل والتأجير التمويلي كَمْا يتميز التمويل فِيْ المملكة بأنه متوافق مع أحكام هِيْئة الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة، ويصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال، ولكن ليس هذا فقط، بل للتمويل العديد من المزايا ومنها ما يلي

يتميز التمويل الأصغر الشخصي للشركة بأنه لا توجد رسوم إدارية عليه فِيْ تلك السنة.

التمويل بدون موافقة المدين سواء كان مقدم الطلب سعودي الجنسية أو مقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا أن التمويل فوري مع فترة سداد سهلة لجميع العملاء تصل إلى 36 شهرًا من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كَمْا يتوافق التمويل الصغير للشركة مع قواعد وأنظمة الدين الإسلامي داخل أراضي المملكة.

التمويل الأصغر الشخصي متاح الآن للمواطنين والمقيمين بموافقة فورية عند تقديم الطلب عبر الإنترنت.

اهم شُروطْ طلب طلب تمويل اصغر شخصي فِيْ الشركة.

يتطلب التمويل الأصغر من خلال اليسر راتبًا أو دخلًا شهريًا ثابتًا لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي وشُروطْ وضوابط أخرى مطلوبة للتمويل فِيْ المملكة أيضًا للحصول على تمويل شخصي فوري دون الحاجة إلى ضامن ودون الحاجة إلى الدفع. الرسوم الإدارية، لهذا نوضح اليوم جميع الشُروطْ المطلوبة وهِيْ كالتالي بالتفصيل