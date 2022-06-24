22 طريقة للعناية بالشعر المتساقط

طرق العناية بتساقط الشعر هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإبطاء أو وقف تساقط الشعر. لكن ما يجب فعله يعتمد على سبب تساقط شعرك.

قد تظهر بعض المواقف، مثل تساقط الشعر بعد الحمل، من تلقاء نفسها. وتذكر أن الجميع يفقدون شعرهم كل يوم وهو أمر طبيعي تمامًا.

إذا استمر تساقط الشعر، يجب استشارة الطبيب. قد يكون مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قادرًا على تشخيص ما إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن مشاكل مثل مشاكل الغدة الدرقية، أو الإجهاد، أو عدوى فروة الرأس، أو الصلع الوراثي، أو الشيخوخة.

إليك 22 نصيحة لوقف تساقط الشعر

نظام غذائي لتساقط الشعر

1. حمية البحر الأبيض المتوسط

وجدت دراسة أجريت عام 2022 أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضار النيئة والأعشاب الطازجة، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، قد يقلل أو يبطئ من خطر الإصابة بالثعلبة (الصلع الأنثوي أو الذكري).

شوهدت أفضل النتائج عندما تناول المشاركون كميات كبيرة من هذه الأطعمة، مثل البقدونس والريحان والسلطات الخضراء، أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع. بروتين

2. البروتين

تتكون بصيلات الشعر في الغالب من بروتين يسمى الكيراتين. أشارت دراسة أجريت عام 2017 على 100 شخص يعانون من تساقط الشعر إلى أن المشاركين يعانون من العديد من أوجه القصور في بعض الأطعمة، بما في ذلك الأحماض الأمينية التي تعد اللبنات الأساسية للبروتين.

على الرغم من أن الباحثين لاحظوا أن هناك حاجة، إلا أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين قد يساعد في منع تساقط الشعر. تشمل الخيارات الصحية أطعمة مثل البيض والمكسرات والفاصوليا والبازلاء والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدجاج والديك الرومي.

3. فيتامين أ

فيتامين أ هو أحد الرتينويدات التي ثبت أنها تزيد من معدل نمو الشعر. يمكن أن يساعد هذا الفيتامين أيضًا في إنتاج الزهم والحفاظ على فروة رأس صحية وقدرتها على الاحتفاظ بمزيد من الشعر.

املأ طبقك بالأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل البطاطا الحلوة والفلفل الحلو والسبانخ، على سبيل المثال لا الحصر.

مكملات لعلاج تساقط الشعر

4. الفيتامينات

قرر العلماء أن الفيتامينات A و B و C و D والحديد والسيلينيوم والزنك كلها مهمة لنمو الشعر وعمليات الاحتفاظ بالشعر، خاصة مع دوران الخلايا. يمكنك العثور على فيتامينات متعددة يوميًا في معظم متاجر البقالة أو الصيدليات، أو اطلب من طبيبك أن يصف لك واحدًا.

5. فيتامين د

لقد لاحظت أن فيتامين د مرتبط بتساقط الشعر غير الثعلبة. يمكن أن تعزز معالجة أوجه القصور إعادة النمو. تحدث إلى طبيبك حول تناول 800-1000 وحدة دولية يوميًا.

6. البيوتين

البيوتين – فيتامين H أو B7 – يشارك في تخليق الأحماض الدهنية في الجسم. هذه العملية ضرورية لدورة حياة الشعر وقد تعاني من تساقط الشعر إذا كان لديك نقص. تحدث إلى طبيبك حول تناول 3 إلى 5 ملليجرام يوميًا.

7. رأى بالميتو

يمكن أن تساعد هذه العشبة، المشتقة من ثمار الصنوبر الأمريكي القزم، الرجال في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون لديهم. وجدت مقالة في مجلة عام 2004 أن حوالي 60 ٪ من المشاركين في دراسة منشار بالميتو شهدوا تحسنًا في نمو الشعر. كانت الجرعة في الدراسة 200 ملليغرام في اليوم.

8. الجينسنغ

يحتوي الجينسنغ على مواد كيميائية نباتية يمكن أن تعزز نمو الشعر على فروة الرأس. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتوصية بجرعات محددة. في غضون ذلك، تحدث إلى طبيبك حول تناول مكملات الجينسنغ أو فكر في تجربة الحلول الموضعية التي تحتوي على المكون.

العناية بالشعر المتساقط

9. الغسيل المنتظم

يمكن أن يحمي غسل شعرك يوميًا من تساقط الشعر عن طريق الحفاظ على فروة الرأس صحية ونظيفة. المفتاح هو استخدام شامبو خفيف. يمكن للتركيبات القاسية أن تجفف الشعر وتكسره، مما يؤدي إلى تساقطه.

10. زيت جوز الهند

وفقًا لة الدراسات لعام 2022، يعتقد الباحثون أن زيت جوز الهند قد يساعد في منع تلف الشعر الناجم عن الاستمالة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

يساعد حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند على ربط البروتين في الشعر لربط البروتين في الشعر، وحمايته من التكسر في الجذور والشعر. يمكن أن يؤدي تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند إلى تحسين الدورة الدموية وتعزيز إعادة النمو.

11. زيت الزيتون

يمكن استخدام زيت الزيتون لتعميق الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف المصاحب له. يعتبر زيت الزيتون أيضًا عنصرًا أساسيًا في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، مما قد يساعد في إبطاء تساقط الشعر الوراثي.

ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على الشعر مباشرة واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

12. تصميم لطيف

تجنب الضفائر المشدودة أو ذيل الحصان التي يمكن أن تسحب الشعر من الجذور وتؤدي إلى التساقط المفرط. أثناء تواجدك فيه، اتركه يجف في الهواء لتجنب تهيج فروة رأسك. يمكن لأدوات التصفيف الساخنة، مثل مكواة التجعيد أو أدوات فرد الشعر، أن تتلف أو تكسر جذع الشعر.

13. علاج الشعر

العلاجات الكيميائية، مثل التجعيد أو تلوين الشعر، يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بالشعر وفروة الرأس. اسأل المصمم الخاص بك عن بدائل، مثل صبغات الشعر العضوية وغيرها التي لا تحتوي على الأمونيا أو بيروكسيد أو باراميثيل فينيل أمين (PPD).

العلاجات الطبية لتساقط الشعر

14. العلاج بالليزر

يمكن أن يساعد الليزر منخفض الكثافة في تحسين كثافة الشعر ويساعد على تحسين كثافة الشعر للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر الوراثي وتساقط الشعر بسبب العلاج الكيميائي. يُسمى أيضًا العلاج بالضوء الأحمر، وقد يعمل هذا الخيار عن طريق تنشيط الخلايا الجذعية في الجلد.

يمكنك العثور على أجهزة الليزر المنزلية مقابل 200 دولار إلى 600 دولار. يمكن أن يستغرق الأمر عدة علاجات لرؤية النتائج.

15. البلازما الغنية بالصفائح الدموية

يساعد حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) في فروة الرأس على تحفيز النمو في المناطق المتأثرة بالفعل بتساقط الشعر. يتم تمرير الدم عبر جهاز طرد مركزي لفصل الصفائح الدموية، ثم يتم حقنها في فروة الرأس.

في دراسة أجريت عام 2017، شهد 11 مشاركًا نموًا بنسبة 30٪ في أنحف مناطقهم بعد أربع جلسات. تبلغ تكلفة كل جلسة ما بين 500 دولار و 1000 دولار، وفقًا لعيادة كليفلاند.

أدوية تساقط الشعر

16. مينوكسيديل

بخلاف الدواء المعروف باسم Rogaine، من المعروف أن هذا الدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية يعمل مع حوالي ثلثي النساء اللائي يجربنه، وفقًا لمايو كلينيك.

ضع السائل أو الرغوة على فروة رأسك يوميًا. تشمل الآثار الجانبية تهيج فروة الرأس وحب الشباب في موقع التطبيق. تشمل الآثار الجانبية النادرة عدم انتظام ضربات القلب وعدم وضوح الرؤية.

17. طرق العناية بتساقط الشعر فيناسترايد

بخلاف تلك التي تسمى Propecia، يمكن أن تساعد حبوب منع الحمل هذه في إبطاء تساقط الشعر وحتى تعزيز نمو جديد. تمت الموافقة عليه للرجال ويعمل بشكل أفضل للرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وفقًا لمايو كلينك. يجب على النساء الحوامل أو الحوامل تجنب هذا الدواء.

18. فينيليفرين

يمكن أن يساعد الفينيليفرين الموضعي في تساقط الشعر بسبب التصميم عن طريق تحفيز تقلص العضلات في البصيلات. هذا يجعل من الصعب اقتلاع الشعر عند التمشيط، على سبيل المثال.

لسوء الحظ، سيتعين عليك مراقبة هذا الحل العلاجي. طور العلماء صيغة محددة تسمى AB-102، لكن لم يتم إصدارها للجمهور بعد.

19. الزيوت العطرية

يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية في تقليل تساقط الشعر. في عام 1998، قسمت دراسة 86 شخصًا يعانون من داء الثعلبة إلى مجموعتين، إحداهما تمزج خشب الأرز مع اللافندر وإكليل الجبل في فروة الرأس. بعد سبعة أشهر، أظهر 43٪ من هذه المجموعة تحسنًا في حالتهم.

تشمل الزيوت الأساسية الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار اللافندر والليمون والنعناع. جرب خلط قطرات من أي من هذه الزيوت أو كلها مع ملعقتين كبيرتين من زيت ناقل، مثل الجوجوبا أو بذور العنب، وضعها على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسلها.

20. طرق العناية بتساقط الشعر عصير البصل

قد يعاني الأشخاص المصابون بالثعلبة البقعية من نمو بعد وضع عصير البصل الخام على فروة الرأس مرتين في اليوم.

على الرغم من محدودية الأبحاث حول هذا العلاج، إلا أن العصير عزز النمو في حوالي 87٪ من المشاركين في دراسة صغيرة عام 2014. كيف يعمل يعتقد العلماء أن السحر يكمن في محتوى الكبريت في البصل.

21. طرق علاج تساقط الشعر التدليك

نعلم أن تدليك فروة الرأس أمر رائع، لكن هل يمكن أن يساعد في نمو شعرك أيضًا صندوق.

أفادت دراسة موثوقة أجريت عام 2016 أن المشاركين رأوا نتائج بأقل من أربع دقائق من التدليك يوميًا لمدة 24 أسبوعًا.

22. اليوجا

قد يستجيب تساقط الشعر الناتج عن الإجهاد لليوجا بشكل جيد. جرب هذه اليوجا المضادة للتوتر لمنع وإبطاء تساقط الشعر.

لماذا يتساقط الشعر

يمر شعر رأسك بدورة حياة تشمل النمو والراحة والانغماس. من الشائع أن يفقد الناس حوالي 100 شعرة في اليوم.

إذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ للبقع، أو فقدان البقع أو الحساسية بشكل عام، فقد ترغب في رؤية طبيبك.

بعض التغييرات مؤقتة وقد تستجيب جيدًا للتغييرات في النظام الغذائي أو بعض العلاجات أو تغييرات نمط الحياة. قد تكون الخسائر الأخرى أكثر ديمومة أو قد لا تتوقف حتى يتم علاج الحالة الأساسية.

بحلول سن الأربعين، يعاني حوالي نصف الرجال من تساقط الشعر بسبب أمراض وراثية مثل الصلع الذكوري (الصلع الذكري). وبالمثل، فإن أكثر من نصف النساء يعانين من الصلع الوراثي (الصلع الأنثوي) قبل سن السبعين.

تشمل الأسباب الأخرى لتساقط الشعر ما يلي

الحالات الطبية، مثل داء الثعلبة أو عدوى فروة الرأس أو هوس نتف الشعر (اضطراب نتف الشعر)

التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث أو مشاكل الغدة الدرقية

الأدوية أو المكملات، مثل تلك المستخدمة في علاج السرطان أو ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو التهاب المفاصل

العلاج الإشعاعي لحالات مثل السرطان

الإجهاد، سواء كان جسديًا أو عاطفيًا، هو الوجبات الجاهزة

ضع في اعتبارك تحديد موعد مع طبيبك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ أو الشديد. قد لا تستجيب بعض الحالات، مثل مشاكل الغدة الدرقية، للعلاجات المنزلية وتتطلب علاجًا للأسباب الكامنة.

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ضع في اعتبارك أيضًا أن أي علاج تستخدمه قد يستغرق ستة أشهر إلى سنة لإظهار التحسن في المناطق التي حدث فيها تساقط الشعر بالفعل.