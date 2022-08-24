“22 مليون فائض”.. العصيمي يفاجئ جماهِيْر النصر قبل انطلاق دوري روشن

كشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عَنّْ مفاجأة قوية لجمهُور نادي النصر، قبل ساعات من انطلاق دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023”.

ينطلق أول فريق كرة قدم لنادي النصر مشواره فِيْ موسم روشان لدوري المحترفِيْن المقبل أمام الوحدة، مساء السبت 27 أغسطس 2022.

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وكتب العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر” “عاجل، دخل 477 مليون، مصروفات 455 مليون، فائض 22 مليون، حظا سعيدا للعالم يا رب”.

استعد نادي النصر برئاسة مصالي المعمر للموسم الجديد، حيث وقع حتى الآن 4 صفقات رسمية ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.