223.8 مليار دولار.. قفزة فِيْ الثروة المجمعة لأغنى مليارديرات الهند

زادت الثروة المجمعة للمليارديرات الهنود غوتام أداني وموكيش أمباني بنسبة 24 فِيْ المائة فِيْ خمسة أشهر لتصل إلَّى 223.8 مليار دولار.

وذلك وفقًا لإحصاءات فوربس اللحظية فِيْ 11 أغسطس، مقابل 180.7 مليار دولار فِيْ قائمة المليارديرات لعام 2022، والتي تم إطلاقها فِيْ أبريل الماضي، بناءً على إغلاق السوق فِيْ 11 مارس من نفس العام.

ويرجع ذلك أساسًا إلَّى قفزة ثروة عداني بمقدار 39.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة لتصل إلَّى 129.8 مليار دولار، فِيْ حين زادت ثروة أمباني بمقدار 3.3 مليار دولار – وهِيْ قيمة متواضعة مقارنة بـ Adani – ليصل صافِيْ ثروته إلَّى 94 مليار دولار.

يتصدر Adani و Ambani ترتيب أغنى مليارديرات الهند، حيث حلقا بمفردهما على الملياردير التالي فِيْ الترتيب، الشريك المؤسس لشركة HCL Shiv Nader للتكنولوجيا، وهُو ثالث أغنى شخص فِيْ الهند بثروة تبلغ 23 مليار دولار، فِيْ حين أن تبلغ فجوة الثروة بين نادر وأمباني 71 مليار دولار، كَمْا أن عداني وأمباني هما الأغنى فِيْ آسيا.

يأتي ذلك فِيْ حين شهد المؤشر الرئيسي فِيْ بورصة مومباي SENSEX ارتفاعًا بنسبة 6.7٪ إلَّى 59262.86 نقطة خلال الفترة من 11 مارس إلَّى 11 أغسطس 2022، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.4٪ خلال العام المالي الحالي. 2022/2023 مقارنة بـ 8.7٪ فِيْ العام المالي السابق، فِيْما شهد العام الوبائي 2022/2022 انكَمْاشًا بنسبة 6.6٪.

تحتل الهند المرتبة الرابعة فِيْ العالم من حيث أعلى الدول ثروة خاصة بثروة تبلغ نحو 8.9 تريليون دولار بعد الولايات المتحدة والصين واليابان، على التوالي، وفقًا لتقرير Henley Private Wealth Migration Dashboard الصادر فِيْ يونيو 2022، والهند لديها 357000. أصحاب الثروة 1 مليون دولار أو أكثر بنهاية عام 2022.

تسلط مجلة فوربس الشرق الأوسط الضوء على تطور ثروات أغنى مليارديرين فِيْ الهند منذ إطلاق قائمة المليارديرات السنوية فِيْ أبريل، والتي استندت إلَّى الإغلاق فِيْ 11 مارس 2022، حتى 11 أغسطس، بمناسبة الذكرى الوطنية الهندية. اليوم الذي يتم الاحتفال به فِيْ منتصف شهر أغسطس من كل عام. جنرال لواء.

1- غوتام العداني والعائلة

صافِيْ الثروة فِيْ 11 أغسطس 129.8 مليار دولار

التغيير لمدة خمسة أشهر زيادة 39.8 مليار دولار

مصدر الثروة شركة Adani Group

الترتيب العالمي 4

العمر 60 سنة

أضاف العداني 39.8 مليار دولار إلَّى ثروته منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل، لتصل إلَّى 129.8 مليار دولار، وتقدم 7 مراتب فِيْ تصنيف الملياردير العالمي وحل فِيْ المركز الرابع. تشمل محفظة مجموعة Adani العديد من الشركات مثل Adani Enterprises Ltd (AEL) و Adani New Industries Ltd. (ANIL) و Adani Green Energy Ltd و Adani Ports and SEZ Ltd و Adani Total Gas Ltd و Adani Transmission Ltd و Adani Power Ltd.

ارتفع سعر سهم شركة AEL التابعة لشركة Adani بنسبة 63.4٪ فِيْ خمسة أشهر من 1734.1 روبية هندية (21.8 دولارًا) فِيْ 11 مارس 2022 إلَّى 2834.05 روبية (35.6 دولارًا) فِيْ 11 أغسطس 2022، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلَّى 40.6 مليار دولار.

أعلنت مجموعة Adani أن شركتها الفرعية ANIL ستستثمر 50 مليار دولار فِيْ الهِيْدروجين الأخضر، وهذا التعهد هُو الأكبر فِيْ تاريخ الهند من قبل شركة للاستثمار فِيْ هذا المجال، وفقًا لبيان الشركة فِيْ يونيو الماضي، واستحوذت شركة TotalEnergies الفرنسية على حصة. أقلية بنسبة 25 ٪ فِيْ ANIL، وبينما يطمح Adani إلَّى أن يكون أكبر منتج للطاقة الخضراء فِيْ العالم، قال Adani إنه سيستثمر ما يصل إلَّى 70 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة.

استثمرت الشركة الدولية القابضة (IHC) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها 2 مليار دولار فِيْ 3 شركات تابعة لشركة Adani و Adani Green Energy Limited و Adani Transmission Limited و Adani Enterprises Limited، فِيْ مايو 2022. ويهدف استثمار IHC إلَّى دعم نمو مجموعة Adani، التي تخطط لتزويد الهند بـ 45 جيجاوات (9٪ من الطاقة غير الأحفورية فِيْ البلاد) بحلول عام 2030.

احتلت الشركة الدولية القابضة المرتبة 12 على قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة فِيْ الشرق الأوسط لعام 2022.

صنفت Forbes Adani Enterprises Limited فِيْ المرتبة 1453 فِيْ قائمة Forbes Global 2000 لعام 2022 لأكبر 2000 شركة مدرجة حول العالم، بينما احتلت Adani Ports و SEZ Ltd. المرتبة 1567 فِيْ نفس القائمة، واحتلت Adani Green Energy المرتبة 1570 و Adani Transmission Ltd. 1705 بينما احتلت شركة Adani Total Gas Ltd المرتبة 1746 على مستوى العالم.

ترك عداني دراسته الجامعية وعمل مع والده فِيْ محل نسيج لتأسيس شركة متخصصة فِيْ تصدير البضائع فِيْ عام 1988. وكان عداني قد نجا من هجوم إرهابي فِيْ فندق تاج محل فِيْ عام 2008.

2- موكيش أمباني

صافِيْ الثروة فِيْ 11 أغسطس 94 مليار دولار

التغيير لمدة خمسة أشهر 3.3 مليار دولار زيادة

مصدر الثروة Reliance Industries

الترتيب العالمي 10

العمر 65 سنة

ارتفع صافِيْ ثروة أمباني بمقدار 3.3 مليار دولار فِيْ خمسة أشهر، حيث ارتفع سعر سهم ريلاينس إندستريز بنسبة 8٪ فِيْ نفس الفترة إلَّى 2591.1 روبية هندية (32.54 دولارًا) فِيْ 11 أغسطس، مقارنة بـ 2399.15 روبية هندية (30.13 دولارًا) فِيْ 11 مارس / مارس 2022. .

ارتفع إجمالي إيرادات ريلاينس إندستريز بنسبة 53٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/23، من أبريل إلَّى يونيو 2022، إلَّى 30.8 مليار دولار، فِيْ حين بلغ صافِيْ ربح المجموعة 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع 40.8٪. للربع الأول من العام الماضي.

استقال أمباني من منصبه كرئيس ومدير تنفِيْذي لشركة Reliance Jio Infocomm، وحدة الاتصالات فِيْ Reliance Industries، فِيْ 29 يونيو، وتولى ابنه الأكبر أكاش أمباني، 30 عامًا، رئاسة مجلس الإدارة، لكن أمباني سيظل رئيسًا لشركة Jio Platforms، الشركة الأم. تمتلك شركة Reliance Jio Infocomm جميع العلامات التجارية للخدمات الرقمية لشركة Jio.

يتوقع المحللون أن تحصل عائشة ابنة أمباني، التي انضمت إلَّى مجلس إدارة ريلاينس ريتيل منذ ثماني سنوات، على دور مماثل لشقيقها التوأم أكاش، لكن فِيْ قطاع التجزئة بالشركة، تجدر الإشارة إلَّى أن ريلاينس إندستريز احتلت المرتبة 54 فِيْ قائمة Forbes Global 2000 لعام 2022، بإيرادات سنوية قدرها 105 مليار دولار.

لدى ريلاينس علاقات تعاونية مع شركاء فِيْ الشرق الأوسط مثل أرامكو السعودية، حيث قررت الشركتان فِيْ نوفمبر 2022 إعادة تقييم مشروع استثماري سابق فِيْ أعمال ريلاينس O2C، بعد أن وقع الطرفان بالفعل خطاب نوايا غير ملزم فِيْ أغسطس 2022 لشراء حصة. احتمال 20٪ من قبل أرامكو السعودية فِيْ شركة ريلاينس التابعة.

جدير بالذكر أن أرامكو تصدرت قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة فِيْ الشرق الأوسط لعام 2022.

استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.3 مليار دولار فِيْ شركة Reliance Retail Ventures Limited لشراء 2.04٪ من الشركة، كَمْا استحوذ على حصة 2.32٪ فِيْ Jio Platforms، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة Reliance Industries، مقابل 1.5 مليار دولار.

كَمْا استثمرت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية 1.2 مليار دولار لشراء 1.85٪ من أسهم Jio Platforms، وخلال عمليات إغلاق COVID-19، جمعت شركة Ambani أكثر من 20 مليار دولار لبيع ثلث Jio Platforms لمجموعة من المستثمرين بما فِيْ ذلك Facebook و Google.