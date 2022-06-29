25 ألف حافظة ماء زمزم للحجاج في المسجد الحرام وساحاته

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 25 ألف وعاء لمياه زمزم المقدسة موزعة على المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، والتي يتم تعبئتها خمس مرات في اليوم، وتوفير المزيد. أكثر من 300 حقيبة متحركة لتوزيع عبوات زمزم، و (80) عربة ذكية بسعة (80) لترًا.

حماية البيئة

تحقق الرئاسة من خلال وكالة الشؤون الميدانية والخدمات حماية البيئة في إدارة خدمات ري زمزم بأكثر من (1150) عاملاً، ويقوم موظفو معمل زمزم بجولات يومية لفحص مواقع توزيع مياه زمزم بإجمالي أكثر من (30) عينة يومياً من خلال نظام عمل يستمر طوال العام (24 ساعة).

أكد مدير إدارة ري زمزم بالمسجد الحرام الأستاذ عبد الرحمن الزهراني، أن الأكياس والحقائب المتحركة والعربات يتم غسلها وتعقيمها بانتظام في وقت قياسي وبعمل يفي بكافة المعايير الصحية وتوفير المياه. تنظف المضخات بمنظفات صديقة للبيئة، ثم تشطف وتجفف وتجهز للاستخدام، ويشرف عليها (13) مشرف للتأكد من تنفيذ جميع برامج العمل المتعلقة بنقل وتوزيع الأكياس وغسلها في دورة مياه واحدة في بدروم امتداد الملك عبد الله، والآخر بالدور الأرضي بجوار البوابة رقم (64)، ثم يتوزع في جميع أنحاء الجامع الكبير مع إحداثيات مختارة وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج الجامع الكبير وأماكن الصلاة والمشاة، لإحضار الماء المقدس لحجاج بيت الله الحرام.

برامج التطوير

وقال الزهراني إن الإدارة تسعى ضمن برامجها التطويرية لمنظومة الخدمات الميدانية إلى دعم محافظ زمزم بالوسائل الرقمية التي تساهم في تيسير ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع خطة الإطلاق المستقبلية وتحولات الرئاسة (2024)، و في محاولة لمواءمة أهداف رؤية المملكة (2030).

وختم بالقول إن هذه الخدمات والجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمراقبة مستمرة من قبل وكيل الأمين. اللواء للشؤون الميدانية والخدمات وحماية البيئة ونائب رئيس المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتنمية محمد بن مصلح الجابري.