25 ألف سجادة تغطي أرض المسجد النبوي

وأوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن أرض المسجد وسطحه وساحاته مغطاة بـ 25 ألف سجادة.

وأوضح أن السجاد يتم تعقيمه بأكثر من 1600 لتر، ويتم غسل 150 سجادة، وتجفيفها ثلاث مرات وتعطيرها بأكثر من 200 لتر، وكل هذه الجهود تتم بشكل يومي دون انقطاع.

الرقائق الإلكترونية

وأشار إلى أن السجاد يحتوي على شرائح إلكترونية تحتوي على معلومات عن السجادة وتاريخها وتواريخ تطهيرها وتعقيمها.

ولفت إلى أن الوكالة تسعى لتوفير كل الوسائل لزائر مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لينعم بالراحة والروحانية والطمأنينة في عبادته، وللمسجد النبوي الشريف بكل ما لديه. وسائل الكمال والتطور، والتي تعادل ثاني أكبر الأماكن على وجه الأرض.

يتميز سجاد المسجد النبوي الفخم بتفضيله وتميزه في العالم، وقد سعت المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المتوفرة في جميع جوانب المسجد النبوي.

وكانت دائرة الأمن قد أكدت في وقت سابق ؛ – الاستمرار في رحلاته الميدانية للمسجد النبوي ومرافقه للتأكد من توافر الوسائل الأمنية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.