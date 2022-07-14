 التخطي إلى المحتوى

25 ألف سجادة تغطي أرض المسجد النبوي

كتب newsaفي آخر تحديث

وأوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن أرض المسجد وسطحه وساحاته مغطاة بـ 25 ألف سجادة.

وأوضح أن السجاد يتم تعقيمه بأكثر من 1600 لتر، ويتم غسل 150 سجادة، وتجفيفها ثلاث مرات وتعطيرها بأكثر من 200 لتر، وكل هذه الجهود تتم بشكل يومي دون انقطاع.

25 ألف سجادة تغطي أرضية المسجد النبوي - المواطن

الرقائق الإلكترونية

وأشار إلى أن السجاد يحتوي على شرائح إلكترونية تحتوي على معلومات عن السجادة وتاريخها وتواريخ تطهيرها وتعقيمها.

25 ألف سجادة تغطي أرضية المسجد النبوي - المواطن

ولفت إلى أن الوكالة تسعى لتوفير كل الوسائل لزائر مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لينعم بالراحة والروحانية والطمأنينة في عبادته، وللمسجد النبوي الشريف بكل ما لديه. وسائل الكمال والتطور، والتي تعادل ثاني أكبر الأماكن على وجه الأرض.

25 ألف سجادة تغطي أرضية المسجد النبوي - المواطن

يتميز سجاد المسجد النبوي الفخم بتفضيله وتميزه في العالم، وقد سعت المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المتوفرة في جميع جوانب المسجد النبوي.

25 ألف سجادة تغطي أرضية المسجد النبوي - المواطن

وكانت دائرة الأمن قد أكدت في وقت سابق ؛ – الاستمرار في رحلاته الميدانية للمسجد النبوي ومرافقه للتأكد من توافر الوسائل الأمنية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.