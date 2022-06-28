26 مليار دولار تعاملات.. الإمارات ثالث أكبر سوق تشفِيْر فِيْ المنطقة

لا تخترق مجالاً ولا تترك بصماته وتقدم نموذجاً عالمياً يتحول إلَّى إلهام ومصدر للنجاح كَمْا هُو حال الإمارات فِيْ عالم التشفِيْر.

لم يستغرق الأمر سوى القليل من الوقت، لتصبح الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر سوق تشفِيْر فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم معاملات يقارب 26 مليار دولار.

أعلن عَنّْ الأرقام الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون، الذي أكد خلال قمة الاستثمار العالمي فِيْ الصناعة الرقمية فِيْ دبي.

أكد الدكتور جمعة المطروشي أنه قبل أكثر من عقدين من الزمان، وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، رؤيته المستقبلية، والتي توقعت الدور المحوري للإنترنت والتكنولوجيا. نراه فِيْ عالمنا المعاصر، ومنذ ذلك الحين سعينا إلَّى تحويل مركز دبي للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال المطروشي إنه خلال السنوات الماضية اتخذت خطوات لترسيخ دور دبي الريادي فِيْ هذا القطاع كان آخرها إصدار أول قانون من نوعه لتنظيم التشفِيْر والأصول الافتراضية فِيْ الوقت المناسب مع التشكيل. سلطة تنظيمية لتعزيز ريادة دبي العالمية من حيث التقنيات الناشئة مثل العملات. مشفر وبلوكتشين، مع ملاحظة أن هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي ستعمل مع جميع الشركاء لتعزيز الأمن والشفافِيْة للمستثمرين من هذا النوع من الأصول.

يشمل سوق التشفِيْر العملات الرقمية المشفرة والعملات اللامركزية والأصول الافتراضية، من الشركات المتخصصة فِيْ تطوير منصات تداول مدعومة من blockchain إلَّى المؤسسات المشاركة فِيْ عرض أصول التشفِيْر وإصدارها وإدراجها وتداولها.

تسريع التحول الرقمي

أعلن المطروشي أنه منذ بداية تفشي فِيْروس كورونا تسارع التحول الرقمي بشكل كبير، ليصل حجم الإنفاق العالمي على تقنيات وخدمات التحول الرقمي فِيْ عام 2022 إلَّى 1.5 تريليون دولار، متوقعا أن يصل الرقم إلَّى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2025. .

تنعقد أول قمة استثمار عالمية فِيْ الصناعة الرقمية فِيْ دبي للمرة الأولى لترسيخ ريادة الإمارات العالمية فِيْ قطاع التكنولوجيا الرقمية والخدمات ذات الصلة، حيث عُقدت سابقًا فِيْ العديد من الدول بمشاركة أكثر من 26 دولة.

القمة، التي نظمتها جمعية الاستثمار الصينية بالتعاون مع مركز الأعمال الصيني فِيْ مجمع دبي الرقمي فِيْ واحة دبي للسيليكون، وغرفة الاستثمار الآسيوية الصينية فِيْ مركز التجارة الآسيوي، ومجموعة Coiuc – FZCO، و Gdis Associates – FZCO، و Silicon Harbour Capital، تهدف إلَّى بناء منصة استثمار رقمية رائدة على مستوى العالم، وتعزيز التعاون الوثيق، وتعزيز التبادل الاقتصادي الرقمي العالمي، ورفع مستوى التعاون العالمي فِيْ مختلف مجالات صناعة الاقتصاد الرقمي، وتحسين القدرات الأساسية للشركاء فِيْ الاقتصاد الرقمي ورفع قدراتهم. مستويات النمو، فضلاً عَنّْ دعم الجهُود الدولية لتطوير سلاسل الاقتصاد الرقمي.

نافذة جديدة للحوار مع العالم

من جانبها، قالت مين لي، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال الصيني فِيْ مجمع دبي الرقمي، إن القمة تعد أكبر حدث للمستثمرين فِيْ الصناعة الرقمية على مستوى العالم، وستكون نافذة جديدة للحوار مع العالم. فِيْ مجال الاقتصاد الرقمي، حيث سيضم الآلاف من أصحاب المصلحة والمهتمين فِيْ مختلف المجالات. وسيشهد مشاركة الصناديق العالمية والمستثمرين وأصحاب الثروات العائلية وكبار رواد الصناعة الرقمية ومقدمي الحلول الرقمية عالية الجودة فِيْ الصين.

أكد ونجوي زانج، نائب الرئيس والأمين العام لجمعية الاستثمار الصينية، على أهمية تسريع الانتقال إلَّى الاقتصاد الرقمي باعتباره الخيار الأول للنمو الاقتصادي، لا سيما فِيْ قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعتمد كليًا على التحول الرقمي، داعيًا إلَّى على الدول والمؤسسات العالمية إدراك أهمية نمو الاقتصاد الرقمي فِيْ مواجهة التحديات. الحالي والعمل على استغلال الفرص التي قد تنجم عَنّْه.

كراكن .. المنصة الأولى

وفِيْ الوقت نفسه، أصبحت Kraken Exchange العالمية أول منصة تداول أصول افتراضية وعملة رقمية تحصل على تصريح مالي كامل لتقديم خدماتها فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الترخيص، ستمكّن بورصة كراكن من تداول الأصول الافتراضية فِيْ سوق أبوظبي العالمي، لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستبدأ شركة Kraken فِيْ تقديم خدماتها للمستثمرين والقدرة على الاستثمار والتداول والسحب والإيداع فِيْ الأصول الافتراضية مباشرة بالدرهم الإماراتي.

تعد Kraken واحدة من أكبر وأقدم عمليات تبادل البيتكوين فِيْ العالم كَمْا تصف نفسها عبر موقعها على الإنترنت. إنها أول بورصة عالمية تحصل على ترخيص لتداول العملات.

تأسست شركة Kraken فِيْ عام 2011 ولديها حاليًا أكثر من 2300 موظف حول العالم.

تعمل Kraken فِيْ أكثر من 60 دولة وتسمح بالاستثمار فِيْ أكثر من 90 عملة مشفرة وأصول افتراضية، مع السماح بشراء هذه الأصول بـ 7 عملات تقليدية.

قدم ADGM أول إطار تنظيمي شامل فِيْ العالم لتداول الأصول الافتراضية فِيْ عام 2022، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كَمْحور عالمي رائد ومنصة أعمال أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

يُعرف الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية فِيْ سوق أبوظبي العالمي بمستواه العالمي، نظرًا لأنظمته وتطبيقاته الشاملة.

على هذا النحو، فإن ADGM هُو أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.