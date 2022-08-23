26 مليون هوية رقمية في منصة أبشر

أعلنت وزارة الداخلية أن الهويات الرقمية على منصتها الإلكترونية “أبشر” تجاوزت أكثر من (26) مليون هوية رقمية وفرت للمستفيدين أكثر من (350) خدمة في العديد من القطاعات والمجالات، وسمح لهم بالتكامل مع الجهات الحكومية، للدخول من خلالها إلى المنصات الوطنية عبر الوصول الوطني الموحد، وذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة للمساعدة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة، تحقيقاً لأهدافها. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الإدارة الإلكترونية، وتوفير الحلول التقنية التي توفر الجهد والوقت للمستفيدين وتتيح لهم تنفيذ الإجراءات بسهولة ويسر.

تطوير وتطوير الحكومة الإلكترونية

تساهم منصة أبشر بشكل فعال في تطوير وتطوير الحكومة الإلكترونية، وتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تحسين إجراءات الخدمة الحكومية وتوفيرها إلكترونيًا لزيادة نسبة رضا العملاء والمستفيدين.

وحققت أبشر أرقاماً قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 م من خلال استكمال تنفيذ أكثر من (11.600.000) معاملة إلكترونية. وبمعدل أعلى من (64) ألف معاملة يومية وفرت (64) ألف مستفيد يومي خدمة إلكترونية متكاملة. ولم يكن بحاجة لزيارة مقر قطاعات وزارة الداخلية.