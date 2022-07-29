26.2 مليار دولار فِيْ يوم.. خسائر أثرياء التجزئة والتكنولوجيا

تراجعت ثروة أغنى 10 مليارديرات فِيْ مجال التجزئة والتكنولوجيا بنحو 26.2 مليار دولار فِيْ يوم واحد.

كان هذا الأسبوع أسبوعًا مزدحمًا للشركات الكبرى ؛ مثل Google، أصدرت Microsoft و Walmart تقاريرهما المالية. ويشير إلَّى أن ارتفاع التضخم قد أثر على عادات الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود، والحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا، فِيْ الأسواق والتقارير المالية.

انخفض سهم وول مارت بنسبة 10 ٪ تقريبًا فِيْ ساعات التداول بعد السوق يوم الاثنين، بعد أن خفضت شركة التجزئة توقعات أرباحها لبقية العام، بسبب مخاوف من التضخم.

لا يزال محللو وول ستريت متفائلين بحذر بشأن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، على الرغم من تعرضهم لضربة شديدة هذا العام.

أبلغت Alphabet، الشركة الأم لـ Google، عَنّْ انخفاض بنسبة 13.6٪ فِيْ صافِيْ الدخل فِيْ الربع الثاني، وهُو ما لم يرق أيضًا إلَّى مستوى التوقعات مع تباطؤ نمو الإيرادات، وفقًا لمجلة Forbes.

وفشلت مايكروسوفت أيضًا فِيْ تلبية توقعاتها المنخفضة فِيْ الربع الأخير المنتهِيْ فِيْ يونيو 2022، وألقت باللوم على “سرعة تطور الاقتصاد الكلي وعَنّْاصر أخرى غير متوقعة”.

يعد Gautam Adani، أغنى شخص فِيْ آسيا، من بين أكبر الرابحين اليوم، وفقًا لقائمة فوربس للأثرياء فِيْ الوقت الفعلي، حيث عزز 1.1 مليار دولار موقعه باعتباره رابع أغنى شخص فِيْ العالم.

حقق المليارديرات، مؤسس Trina Solar Logistics، Zhao Jiefan، والرئيس الفخري لشركة Kuehne + Nagel International AG، كلاوس مايكل كوهني، 803 مليون دولار و 659 مليون دولار على التوالي.

أضافت وريثة لوريال فرانسواز بيتنكور مايرز، التي لا تزال أغنى امرأة فِيْ العالم، 228 مليون دولار إلَّى صافِيْ ثروتها البالغ 72.8 مليار دولار.

من المتوقع أيضًا أن تعلن علامتها التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل عَنّْ نتائجها نصف السنوية لعام 2022 فِيْ 28 يوليو 2022.

كان الخاسرون البارزون هم أبناء عائلة والتون الثرية، روب وأليس وجيم، الذين شهدوا انخفاض ثرواتهم بمقدار 3.6 مليار دولار و 3.7 مليار دولار و 3.7 مليار دولار على التوالي.

بالإضافة إلَّى ذلك، شهد مؤسس أمازون جيف بيزوس انخفاضًا فِيْ صافِيْ ثروته بمقدار 6.3 مليار دولار، فِيْ حين انخفضت ثروة الرئيس التنفِيْذي لشركة تسلا إيلون ماسك بمقدار 6.8 مليار دولار.

خسارة كاملة

خسر أغنى 10 مليارديرات فِيْ مجال التكنولوجيا والتجزئة 26.2 مليار دولار فِيْ يوم واحد، وستصدر Apple و Facebook و Boeing و Kering و Spotify و Shopify و Amazon تقاريرهم المالية هذا الأسبوع.

فِيْ ما يلي نظرة سريعة على أغنى 10 من أصحاب المليارات فِيْ مجال التجزئة والتكنولوجيا الذين رأوا ثروتهم تنخفض بشكل كبير فِيْ يوم واحد، وفقًا لتقديرات فوربس فِيْ 26 يوليو 2022، وفقًا لبيانات فوربس.

1. برنارد أرنو والأسرة

بلغ صافِيْ ثروة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو وعائلته حوالي 154.6 مليار دولار، بانخفاض 3 مليارات دولار، أو 1.89٪. مصدر ثروة برنارد هُو LVMH Group.

2. جيف بيزوس

وانخفض صافِيْ ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، إلَّى 140.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.3 مليار دولار، أو 4.30٪.

3. بيل جيتس

وبلغ صافِيْ ثروة الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت نحو 103.9 مليار دولار بانخفاض 1.1 مليار دولار بنسبة 1.06٪.

4. لاري إليسون

وبلغ صافِيْ ثروة الملياردير الأمريكي لاري إليسون مؤسس شركة أوراكل نحو 101.7 مليار دولار بانخفاض 1.3 مليار دولار بنسبة 1.29٪.

5. لاري بيدج

بلغ صافِيْ ثروة الملياردير الأمريكي لاري بيدج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، حوالي 91.2 مليار دولار، بانخفاض 2.1 مليار دولار، أو 2.21٪.

6. سيرجي برين

وانخفض صافِيْ ثروة سيرجي برين، حوالي 87.8 مليار دولار، بمقدار 2 مليار دولار، أو 2.18٪.

7. ستيف بالمر

تراجعت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفِيْذي السابق لشركة Microsoft من يناير 2000 إلَّى فبراير 2014، إلَّى 83.9 مليار دولار، بخسارة 1.8 مليار دولار، أو 2.15٪.

8. أمانسيو أورتيجا

تراجعت ثروة الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيجا، مؤسس شركتي Zara و Inditex، إلَّى 59.7 مليار دولار، بخسارة 1.2 مليار دولار، أو 2.04٪.

9. جيم والتون

وانخفضت ثروة الملياردير الأمريكي جيم والتون، الابن الأصغر لسام والتون، مؤسس أكبر متجر بيع بالتجزئة فِيْ العالم، أسواق وول مارت، إلَّى 58.8 مليار دولار، بخسارة 3.7 مليار دولار، أو 5.89٪.

10. أليس والتون

وانخفضت ثروة الملياردير الأمريكي أليس والتون، ابنة مؤسس وول مارت سام والتون، إلَّى 58 مليار دولار، بانخفاض 3.7 مليار دولار، أو 5.93٪.