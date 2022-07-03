27 مترجمًا لخدمة الحجاج خلال موسم الحج

قامت وكالة شؤون الإرشاد والإرشاد ممثلة بإدارة الإرشاد والتوجيه في اللغات والترجمة بزيادة عدد المترجمين إلى (14) مترجماً ليصل العدد الإجمالي إلى (27) مترجماً، وذلك بهدف ترجمة القضايا القانونية، حيث وقد جهز القسم كوادره المترجمين وعززوا خدماته خلال موسم الحج على مدار الساعة.

صرح مدير إدارة التوجيه والإرشاد في اللغات والترجمة السيد فادي بن مبيريك السلامي، أن المترجمين المختارين بعناية هم من حملة الشهادات العليا ولديهم لغات متنوعة، ومن بين هذه اللغات (الإنجليزية – التركية – الأردية – الفارسية – الفرنسية – الإسبانية – الملايو – البنغالية – الإندونيسية – التاميلية – مالي – الباشتو – والهوسا)، بالإضافة إلى اللغة العربية لتصبح (14) لغة، حيث يتم ترجمة هذه اللغات سيتم الرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال برنامج (نرشدك بلغتك) لترجمة الموضوعات الشرعية بشكل مباشر، وأيضًا عبر الهواتف المجانية، وكذلك إرشادات Android.

مبادرات في موسم الحج

وأضاف السلامي هناك عدة مبادرات خلال موسم حج هذا العام 1444 م. ح. مثل (تعليم الحج بلغتك الأم) الذي يهدف إلى تعريف الحجاج بطريقة فريضة الحج مع تزويدهم بالكتيبات ذات الصلة. الحاج بالإضافة إلى مبادرة (الشروق النبوية) التي تهدف إلى ترجمة الأحاديث والرسائل النبوية. توعية بموسم الحج، يتم تصميمها من خلال التدوينات ونشرها على منصة تويتر الخاصة بالرئاسة للمستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي. المواقع

وفي الختام شكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس حفظه الله على دعمه اللامحدود ومتابعته الدؤوبة وحرصه الدائم على تقديم وافضل الخدمات لجميع حجاج الرحمن بمختلف لغاتهم وفقا لتطلعات الحكام -حفظهم الله-.