2939 متقدماً لاختبار زمالة هيئة الين والمحاسبين

انطلق امتحان منحة الهيئة السعودية للين والمحاسبين للدورة الثانية لعام 2022 م في كل من المدن التالية (الرياض، الدمام، جدة، مكة المكرمة، تبوك، أبها، المجمعة، الأحساء. والمدينة المنورة والخرج وبريدة) وبلغ عدد المتقدمين للاختبار (2939). ) من بينهم (1153)، تم إحراز تقدم يعكس الاهتمام المتزايد للشباب والشابات في الدولة بالحصول على الشهادات وتنمية مهاراتهم وتحقيق أهدافهم المهنية للنهوض بوطنهم ومجتمعهم.

قياس كفاءة المتقدم.

اختبار زمالة المحاسبين SOCPA هو أحد الاختبارات المهنية الرائدة التي تقيس كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، ويقيس درجة الوعي بالمسؤولية المهنية والخصائص السلوكية.يتكون الاختبار من خمسة مواضيع المحاسبة، الة، الزكاة والضرائب، فقه المعاملات، أنظمة الأعمال.

زيادة عدد المتقدمين.

أوضح المدير التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، أن عدد المتقدمين لامتحان الابتعاث بالهيئة قد ازداد بشكل ملحوظ بحسب الإحصائيات السنوية، منذ أن بدأت الهيئة إجراء الاختبار عام 1414 هـ / 1994 م. في الوقت الحاضر، مما يعكس العدد الكبير من أصحاب المصلحة في مهنة المحاسبة والة، والتقدير الذي يحظى به. شهادات مهنية بين الممارسين وأصحاب المصلحة في هذا المجال، والحرص على التأهيل المهني، مما يشكل قيمة مضافة للشباب والنساء. المملكة، مما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى امتلاك المواطن للقدرات التي تسمح له بالمنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم وتطويرها. المهارات الأساسية، وتطوير المعرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الشهادات المهنية التي تقدمها الهيئة مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الذي يساعد في دعم الكوادر البشرية لتولي المناصب القيادية المتعلقة بالجوانب المحاسبية والمالية.