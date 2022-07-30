3 أبواب حديدية تحتجز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام كافٍ!

ذكر تقرير لقناة الإخبارية تفاصيل احتجاز 28 عاملة منزلية دون طعام كاف أو ماء خلف بوابات حديدية.

فيديو | يتعامل مع الناس. قاموا بتصميم 3 بوابات حديدية لاحتجاز 28 عاملة منزلية دون طعام أو ماء كافيين

التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي#International_Day_for_Combat_Traffic_in_Persons pic.twitter.com/zUmMZK3LvQ

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 30 يوليو 2022

وذكر التقرير أن العمال المحتجزين تم احتجازهم في بيئة لا يسمح لهم بالخروج منها في منزل لا يوجد به مخارج طوارئ أو هواتف نقالة.

تفاصيل مروعة

ظل بعض المحتجزين في المكتب الذي كانوا فيه لمدة أربعة أشهر، غير قادرين على المغادرة والاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة ؛ لتجنب الاتصال بأقاربهم أو مع أي شخص خارج زنزانتهم.

الموارد البشرية تشارك

وتدخلت فرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفقد أحوال المكتب ووجدت وجود عمال محتجزين بالداخل، حيث يقدم خدماته دون ترخيص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد الحماد، أن الحادث يتعلق بشبهة الاتجار بالبشر، وأنه يتم التحقق من المعلومات.