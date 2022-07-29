3 أجهزة تقود سوق الهُواتف الذكية عالميا.. سامسونج تتفوق على أبل

تفوقت 3 هُواتف ذكية على Samsung و Apple فِيْ مبيعات الأجهزة خلال الربع الثاني، مما جعلها فِيْ قمة التصنيف.

كانت مبيعات هُواتف سامسونج مدعومة بالأداء القوي لسلسلة Galaxy A13 و Galaxy S22، ومن بينها iPhone 13 الذي دعم مبيعات Apple.

على الرغم من أن Samsung و Apple تصدرا قائمة مبيعات الهُواتف الذكية، إلا أن قائمة العشرة الأوائل شهدت غزوًا من الشركات الصينية.

وبحسب بحث (Omdia)، جاءت نتائج سوق الهُواتف الذكية فِيْ الربع الثاني من عام 2022 أسوأ من نتائج الربع الأول من العام نفسه، كَمْا شهد انخفاضًا مقارنة بنتائج الربع الثاني من عام 2022.

وسجلت مبيعات الهُواتف الذكية حول العالم فِيْ الربع الثاني من عام 2022 نحو 293.7 مليون هاتف ذكي، تم شحنها فِيْ الأشهر من أبريل إلَّى يونيو من هذا العام.

فِيْ الربع الأول من عام 2022، بلغت مبيعات الهُواتف الذكية نحو 307.7 مليون هاتف ذكي، بينما سجلت فِيْ الربع الثاني من عام 2022 مبيعات حوالي 303.3 مليون هاتف.

احتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية المرتبة الأولى فِيْ مبيعات الهُواتف الذكية العالمية فِيْ الربع الثاني من عام 2022 بمبيعات بلغت 62.2 مليون هاتف.

عززت سامسونج مبيعاتها فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بسبب الأداء القوي لأجهزة مثل سلسلة Galaxy A13 و Galaxy S22.

بينما احتلت الشركة الأمريكية Apple المرتبة الثانية فِيْ مبيعات الهُواتف الذكية خلال الربع الثاني من عام 2022، وسجلت 48.9 مليون هاتف حول العالم، مدعومة بالأداء القوي لسلسلة iPhone 13.

احتلت Xiaomi و Oppo و vivo المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، لكن الثلاثة سجلوا مبيعات أقل (-20٪) مقارنة بالعام الماضي.

فِيْ الربع الثاني، باعت Xiaomi 39.4 مليون هاتف، بينما باعت شركة Oppo 25.7 مليون هاتف، وباعت Vivo 24.8 مليون هاتف.

مع التركيز القوي على السوق المحلية، حققت Honor زيادة بنسبة 125.4٪ فِيْ المبيعات على أساس سنوي، واحتلت المرتبة السادسة حيث تم شحن أكثر من 15.1 مليون جهاز.

وجاءت Realme فِيْ المركز السابع بمبيعات بلغت 13.4 مليون هاتف، وسجلت Motorola نموًا بنسبة 19.8٪، وباعت 12.7 مليون هاتف لتحتل المرتبة الثامنة.

بينما سجلت Tecno نموًا بنسبة 22.5٪ أفضل من العام الماضي، وباعت منها حوالي 8.7 مليون هاتف ذكي، مما جعلها فِيْ المرتبة التاسعة.

وفِيْ المركز العاشر جاءت شركة Huawei الصينية بإجمالي مبيعات فِيْ الربع الثاني من عام 2022 والتي بلغت نحو 6.4 مليون هاتف.